Ateliers ouverts Théâtre Rosheim
Ateliers ouverts Théâtre Rosheim samedi 23 mai 2026.
Rosheim
Ateliers ouverts Théâtre
Rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim organise des ateliers ouverts théâtre !
Venez en famille participer à un atelier de découverte du théâtre. Après quelques jeux dynamiques pour s’échauffer vous aurez l’occasion de créer une petite scène tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. .
Rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 54 56 66 direction@emapr.fr
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English :
The Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim organizes open theater workshops!
L’événement Ateliers ouverts Théâtre Rosheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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