Rosheim

Ateliers ouverts Théâtre

Rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

L’Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim organise des ateliers ouverts théâtre !

Venez en famille participer à un atelier de découverte du théâtre. Après quelques jeux dynamiques pour s’échauffer vous aurez l’occasion de créer une petite scène tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. .

Rue du Général de Brauer Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 54 56 66 direction@emapr.fr

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English :

The Ecole de Musique et d’Arts des Portes de Rosheim organizes open theater workshops!

L’événement Ateliers ouverts Théâtre Rosheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile