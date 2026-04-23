Rosheim

Les 5 ans du Schnakeloch

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Schnakeloch fête ses 5 ans !

5 saisons, des centaines de soirées, des litres de bons moments partagés… et ça, ça se fête comme il se doit

Pour l’occasion, on vous prépare une soirée qui s’annonce mémorable

Alex Pfiff aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

Alsace Zelo Flam pour régaler vos papilles avec de délicieuses tartes flambées

Ambiance festive, musique, gourmandise… tout est réuni pour célébrer ensemble cet anniversaire comme il se doit.

Pensez à réserver votre table

Et à prendre vos tickets en prévente pour éviter l’attente au bar et profiter à fond de la soirée

On compte sur vous pour venir souffler ces 5 bougies avec nous .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

Schnakeloch celebrates its 5th anniversary!

L’événement Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile