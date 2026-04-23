Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim
Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim samedi 23 mai 2026.
Rosheim
Les 5 ans du Schnakeloch
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le Schnakeloch fête ses 5 ans !
5 saisons, des centaines de soirées, des litres de bons moments partagés… et ça, ça se fête comme il se doit
Pour l’occasion, on vous prépare une soirée qui s’annonce mémorable
Alex Pfiff aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
Alsace Zelo Flam pour régaler vos papilles avec de délicieuses tartes flambées
Ambiance festive, musique, gourmandise… tout est réuni pour célébrer ensemble cet anniversaire comme il se doit.
Pensez à réserver votre table
Et à prendre vos tickets en prévente pour éviter l’attente au bar et profiter à fond de la soirée
On compte sur vous pour venir souffler ces 5 bougies avec nous .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Schnakeloch celebrates its 5th anniversary!
L’événement Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Rosheim (Bas-Rhin)
- Circuit vélo Au cœur du Piémont Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit vélo Autour des Parcs et Jardins Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuits vélo autour de la Voie Verte Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit vélo À la découverte du Vallon de l’Ehn Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit autour de Rosheim Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026