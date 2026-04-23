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Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim

Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue du Neuland

Ville : 67560 Rosheim

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Rosheim

Les 5 ans du Schnakeloch

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Schnakeloch fête ses 5 ans !
5 saisons, des centaines de soirées, des litres de bons moments partagés… et ça, ça se fête comme il se doit
Pour l’occasion, on vous prépare une soirée qui s’annonce mémorable
Alex Pfiff aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
Alsace Zelo Flam pour régaler vos papilles avec de délicieuses tartes flambées
Ambiance festive, musique, gourmandise… tout est réuni pour célébrer ensemble cet anniversaire comme il se doit.
Pensez à réserver votre table
Et à prendre vos tickets en prévente pour éviter l’attente au bar et profiter à fond de la soirée
On compte sur vous pour venir souffler ces 5 bougies avec nous   .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58  schnakeloch@gmai.com

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English :

Schnakeloch celebrates its 5th anniversary!

L’événement Les 5 ans du Schnakeloch Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

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