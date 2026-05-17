Rosheim

Cours de Yoga

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30 2026-09-06 2026-09-13 2026-09-20

Les dimanches reprennent en douceur au Schnakeloch

À partir du 17 mai, retrouvez les traditionnels cours de yoga avec Léa, tous les dimanches de 10h à 11h.

Un moment pour se poser, respirer et bien commencer la journée… avant de profiter d’une petite collation maison bien méritée

Ouvert à tous les niveaux

On vous attend sur le tapis !

Pour tous renseignements, contactez directement Léa. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

Sundays get off to a gentle start at Schnakeloch

L’événement Cours de Yoga Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile