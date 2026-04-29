Soirée Hip hop/RNB Rosheim
Soirée Hip hop/RNB Rosheim vendredi 19 juin 2026.
Rosheim
Soirée Hip hop/RNB
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 21:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Une ambiance musicale aux sonorités vintage, portée par des rythmes groovy et une sélection soignée. Un moment chaleureux et entraînant, idéal pour se laisser porter par la musique.
Retour aux bases… du bon son, du groove et une ambiance à l’ancienne
Laurent te prépare une sélection aux petits oignons pour te faire kiffer toute la soirée !
Du classique, du rythme, et juste ce qu’il faut pour faire bouger les têtes et les épaules.
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
A vintage-sounding musical ambience, carried by groovy rhythms and a careful selection. A warm and lively moment, ideal for letting yourself be carried away by the music.
L’événement Soirée Hip hop/RNB Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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