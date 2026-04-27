Concert JAANIS Rosheim
Concert JAANIS Rosheim samedi 6 juin 2026.
Rosheim
Concert JAANIS
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 21:30:00
Date(s) :
2026-06-06
JaANiS, c’est un voyage musical à travers 50 ans de rock et de rock progressif, mêlant reprises et compositions dans une ambiance conviviale.
JaANiS, c’est un voyage à travers 50 ans de rock un peu prog, de prog un peu rock et des compos du même tonneau mon poteau ! Et pour ce nom qui interpelle, la réponse se découvre en live !
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
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English :
JaANiS is a musical journey through 50 years of rock and progressive rock, mixing covers and compositions in a convivial atmosphere.
L’événement Concert JAANIS Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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