Rosheim

Concert JAANIS

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

JaANiS, c’est un voyage musical à travers 50 ans de rock et de rock progressif, mêlant reprises et compositions dans une ambiance conviviale.

JaANiS, c’est un voyage à travers 50 ans de rock un peu prog, de prog un peu rock et des compos du même tonneau mon poteau ! Et pour ce nom qui interpelle, la réponse se découvre en live !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JaANiS is a musical journey through 50 years of rock and progressive rock, mixing covers and compositions in a convivial atmosphere.

L’événement Concert JAANIS Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile