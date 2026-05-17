Rosheim

Concert Le Quartet Gospel

107 rue du Général de Gaulle Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Le Quartet Gospel chante une musique originale, rythmée, profondément authentique…

Le Quartet Gospel chante …et raconte la dramatique histoire des esclaves noirs, qui travaillaient jusqu’au 19e siècle dans d’immenses plantations dans le Sud des États-Unis.

Ce sont ces esclaves qui ont créé le Gospel une musique originale, rythmée, né des cantiques protestants en langue anglaise. Une musique profondément authentique, car nourrie de beaucoup de douleur et de désespoir.

Originaire de Strasbourg, le Quartet se produit depuis 2018 dans de nombreuses églises, des espaces culturels et des petits théâtres, en Alsace, dans les Vosges et en Franche-Comté. .

107 rue du Général de Gaulle Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 paroisses.rosenmeer@orange.fr

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English :

The Quartet Gospel sings original, rhythmic, deeply authentic music?

L’événement Concert Le Quartet Gospel Rosheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile