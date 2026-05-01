Concert ReStart Rosheim
Concert ReStart Rosheim samedi 30 mai 2026.
Rosheim
Concert ReStart
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 21:30:00
Date(s) :
2026-05-30
ReStart groupe de Heavy rock de la région Alsace propose un répertoire connu de tous, arrangé selon leur identité.
ReStart groupe de Heavy rock de la région Alsace propose un répertoire connu de tous, arrangé selon leur identité.
La douce et folle chanteuse Camille, s’appuie sur la polyvalence du guitariste Stéphane, et du solide duo bass- bat composé par Alain et Yannick. Ce mélange de 4 musiciens donne naissance à une musique énergique, puissante, où la notion de gros son prends tout son sens !
L’enchaînement improbable de Britney spears et imagine dragons , ou de Katy Perry et les Beatles existe … venez écouter ReStart , un groupe qui joue sérieusement sans se prendre au sérieux !
Buvette et petite restauration sur place. .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
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English :
ReStart is a heavy-rock band from the Alsace region of France, offering a repertoire that’s familiar to all, arranged according to their identity.
L’événement Concert ReStart Rosheim a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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