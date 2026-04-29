Rosheim

AfterWork Electro avec D’Jane

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 18:30:00

Date(s) :

2026-06-11

AFTERWORK ÉLECTRO

Envie de décompresser après le boulot ?

On t’attend pour un afterwork qui sent bon l’été, les copains et les bonnes vibes

DJ set avec D’Jane

Bar & petite restauration

Ambiance chill en plein air

Viens boire un verre, danser, ou juste profiter… ici, on oublie la journée et on lance la soirée

Ramène ta team .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

ELECTRO AFTERWORK

L’événement AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile