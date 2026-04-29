Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim

AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Rue du Neuland

Ville : 67560 Rosheim

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Rosheim

AfterWork Electro avec D’Jane

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 18:30:00

Date(s) :
2026-06-11

AFTERWORK ÉLECTRO
Envie de décompresser après le boulot ?
On t’attend pour un afterwork qui sent bon l’été, les copains et les bonnes vibes
DJ set avec D’Jane
Bar & petite restauration
Ambiance chill en plein air
Viens boire un verre, danser, ou juste profiter… ici, on oublie la journée et on lance la soirée
Ramène ta team   .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58  schnakeloch@gmai.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ELECTRO AFTERWORK

L’événement AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

À voir aussi à Rosheim (Bas-Rhin)