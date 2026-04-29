AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim
AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim jeudi 11 juin 2026.
Rosheim
AfterWork Electro avec D’Jane
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-11 18:30:00
Date(s) :
2026-06-11
AFTERWORK ÉLECTRO
Envie de décompresser après le boulot ?
On t’attend pour un afterwork qui sent bon l’été, les copains et les bonnes vibes
DJ set avec D’Jane
Bar & petite restauration
Ambiance chill en plein air
Viens boire un verre, danser, ou juste profiter… ici, on oublie la journée et on lance la soirée
Ramène ta team .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
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English :
ELECTRO AFTERWORK
L’événement AfterWork Electro avec D’Jane Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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