Rosheim

Concert Broken Arrows

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Un univers sonore puissant et immersif, entre rock alternatif, jazz et influences planantes. Une expérience musicale intense, oscillant entre énergie brute et atmosphères oniriques.

Du vintage guitare rock dans les traces de Neil Young…

Un son brut, authentique, qui sent bon les grands espaces et les guitares qui vibrent

Un live sincère, sans détour, pour les amoureux de rock à l’ancienne !

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

A powerful, immersive sound universe, between alternative rock, jazz and soaring influences. An intense musical experience, oscillating between raw energy and dreamlike atmospheres.

L’événement Concert Broken Arrows Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile