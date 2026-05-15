After Work Musical Mittelbergheim
After Work Musical Mittelbergheim jeudi 18 juin 2026.
Mittelbergheim
After Work Musical
2 RUE ROTLAND Mittelbergheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 20:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Vivez une expérience sensorielle unique au Domaine Armand Gilg le 18 juin 2026 à 18h30.
Vivez une expérience sensorielle unique au Domaine Armand Gilg le 18 juin 2026 à 18h30.
Lors de cette soirée exclusive, le violoniste Vincent Mornas improvisera en live au rythme des 6 vins dégustés, créant une véritable harmonie entre musique et dégustation.
L’événement se déroulera au sein du domaine, accompagné de quelques amuse-bouches.
Cela sera également l’occasion de découvrir notre cave durant la visite guidée animée par le vigneron. .
2 RUE ROTLAND Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 76 info@domaine-gilg.com
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English :
Enjoy a unique sensory experience at Domaine Armand Gilg on June 18, 2026 at 6:30pm.
L’événement After Work Musical Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr
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