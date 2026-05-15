Mittelbergheim

After Work Musical

2 RUE ROTLAND Mittelbergheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 20:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Vivez une expérience sensorielle unique au Domaine Armand Gilg le 18 juin 2026 à 18h30.

Vivez une expérience sensorielle unique au Domaine Armand Gilg le 18 juin 2026 à 18h30.

Lors de cette soirée exclusive, le violoniste Vincent Mornas improvisera en live au rythme des 6 vins dégustés, créant une véritable harmonie entre musique et dégustation.

L’événement se déroulera au sein du domaine, accompagné de quelques amuse-bouches.

Cela sera également l’occasion de découvrir notre cave durant la visite guidée animée par le vigneron. .

2 RUE ROTLAND Mittelbergheim 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 92 76 info@domaine-gilg.com

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English :

Enjoy a unique sensory experience at Domaine Armand Gilg on June 18, 2026 at 6:30pm.

L’événement After Work Musical Mittelbergheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du pays de Barr