After Work Saison 3 La Bergerie Eynesse
After Work Saison 3 La Bergerie Eynesse jeudi 4 juin 2026.
Eynesse
After Work Saison 3
La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 17:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Et en juin ça dit quoi ? Ca dit que l’été se rapproche !
Notez les dates clefs et venez profiter du cadre enchanteur de la Bergerie pour passer vos jeudis soirs ! Du miam, des activités, de la musique, des amis et une bière et/ou un kombucha artisanal bien frais !
Comptez sur la Petite Carlo et ses frites artisanales à la graisse de canard, le bar associatif de la Bergerie, le magasin de gratuité du collectif Nomoni Fric-Assez et l’envie de partager !
Retrouvez nous ce jeudi avec un Concert au chapeau de Hébert’S (blues & rock).
A très vite. .
La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@gmail.com
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English :
L’événement After Work Saison 3 Eynesse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Pays Foyen
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