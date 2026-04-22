After Work Saison 3 Santa Machete La Bergerie Eynesse

Eynesse

After Work Saison 3 Santa Machete

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Une soirée festive au programme avec la sortie de résidence des Santa Machete (concert au chapeau)! Ne rater pas l’occasion de venir danser avec nous.

Vous retrouverez le Collectif Nomoni chaque jeudi et son magasin de gratuité qui favorise le réemploi et le partage des objets, habits, livres, plantes, graines, savoirs…

Au bar de la Bergerie seront toujours accessibles les produits du terroir vin, jus de pommes et de raisin, bières, kombucha et planches locales. .

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@hotmail.com

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English : After Work Saison 3 Santa Machete

L’événement After Work Saison 3 Santa Machete Eynesse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays Foyen