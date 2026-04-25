Soirée Jeu Eynesse
Soirée Jeu Eynesse vendredi 22 mai 2026.
Eynesse
Soirée Jeu
Salle des fêtes Eynesse Eynesse Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Soirée Jeu pour tous et pour tous les goûts !
Accès gratuit. .
Salle des fêtes Eynesse Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 centre-socioculturel@cscfoyen.fr
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English : Soirée Jeu
L’événement Soirée Jeu Eynesse a été mis à jour le 2026-04-25 par OT du Pays Foyen
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