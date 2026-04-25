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Soirée Jeu Eynesse

Soirée Jeu Eynesse

Soirée Jeu Eynesse vendredi 22 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes Eynesse

Ville : 33220 Eynesse

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Eynesse

Soirée Jeu

Salle des fêtes Eynesse Eynesse Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Soirée Jeu pour tous et pour tous les goûts !
Accès gratuit.   .

Salle des fêtes Eynesse Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16  centre-socioculturel@cscfoyen.fr

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English : Soirée Jeu

L’événement Soirée Jeu Eynesse a été mis à jour le 2026-04-25 par OT du Pays Foyen

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