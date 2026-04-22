After Work Saison 3 La Boom du Piaf La Bergerie Eynesse

Eynesse

After Work Saison 3 La Boom du Piaf

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 17:00:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Nous sommes RAVIS de vous accueillir pour cette nouvelle saison d’after work à la Bergerie.

Pour reprendre en beauté, petite soirée animé par DJ PIAF pour remettre doucement dans le moov et déverrouiller nos corps engourdis par l’hiver !

Vous retrouverez le Collectif Nomoni chaque jeudi et son magasin de gratuité qui favorise le réemploi et le partage des objets, habits, livres, plantes, graines, savoirs…

Au bar de la Bergerie seront toujours accessibles les produits du terroir vin, jus de pommes et de raisin, bières, kombucha et planches locales. .

La Bergerie 156 Impasse des Muriers Eynesse 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine rockthesheep33@gmail.com

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English : After Work Saison 3 La Boom du Piaf

L’événement After Work Saison 3 La Boom du Piaf Eynesse a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays Foyen