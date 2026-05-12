Rouffach

After work Wine & Music #2

8 Rue aux Rempart Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez profiter d’une soirée avec les reines des vins d’Alsace.

Atelier dégustation de 19h à 20h au caveau du Domaine de l’Ecole (places limitées). Buvette et restauration sur place tartes flambées, vins du Domaine, bières locales, softs, cocktail du soir, tombola. Ambiance conviviale garantie !

Venez profiter d’une soirée avec les reines des vins d’Alsace.

Atelier dégustation de 19h à 20h au caveau du Domaine de l’Ecole (places limitées).

Buvette et restauration sur place tartes flambées, vins du Domaine, bières locales, softs, cocktail du soir, tombola. Ambiance conviviale garantie ! .

8 Rue aux Rempart Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 48 expl-viti.rouffach@educagri.fr

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English :

Come and enjoy an evening with the queens of Alsace wines.

Tasting workshop from 7pm to 8pm in the Domaine de l’Ecole cellar (places limited). On-site refreshments: tartes flambées, Domaine wines, local beers, softs, evening cocktails, tombola. Friendly atmosphere guaranteed!

L’événement After work Wine & Music #2 Rouffach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach