After work Wine & Music #2 Rouffach
After work Wine & Music #2 Rouffach vendredi 5 juin 2026.
Rouffach
After work Wine & Music #2
8 Rue aux Rempart Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez profiter d’une soirée avec les reines des vins d’Alsace.
Atelier dégustation de 19h à 20h au caveau du Domaine de l’Ecole (places limitées). Buvette et restauration sur place tartes flambées, vins du Domaine, bières locales, softs, cocktail du soir, tombola. Ambiance conviviale garantie !
Venez profiter d’une soirée avec les reines des vins d’Alsace.
Atelier dégustation de 19h à 20h au caveau du Domaine de l’Ecole (places limitées).
Buvette et restauration sur place tartes flambées, vins du Domaine, bières locales, softs, cocktail du soir, tombola. Ambiance conviviale garantie ! .
8 Rue aux Rempart Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 48 expl-viti.rouffach@educagri.fr
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English :
Come and enjoy an evening with the queens of Alsace wines.
Tasting workshop from 7pm to 8pm in the Domaine de l’Ecole cellar (places limited). On-site refreshments: tartes flambées, Domaine wines, local beers, softs, evening cocktails, tombola. Friendly atmosphere guaranteed!
L’événement After work Wine & Music #2 Rouffach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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