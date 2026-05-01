Concert Les Schnoutres Rouffach
Concert Les Schnoutres Rouffach vendredi 29 mai 2026.
Rouffach
Concert Les Schnoutres
rue du stade Rouffach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
On sème du lien sur le campus ! Restauration et buvette sur place. Concert porté par les BTS TC UJAC du CFA Module je conduis un projet .
On sème du lien sur le campus ! Restauration et buvette sur place. Concert porté par les BTS TC UJAC du CFA Module je conduis un projet . 0 .
rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 00 epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr
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English :
We’re sowing links on campus! Catering and refreshments on site. Concert organized by the CFA’s BTS TC UJAC je conduis un projet module.
L’événement Concert Les Schnoutres Rouffach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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