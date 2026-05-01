Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Schnoutres Rouffach

Concert Les Schnoutres Rouffach vendredi 29 mai 2026.

Adresse : rue du stade

Ville : 68250 Rouffach

Département : Haut-Rhin

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Rouffach

Concert Les Schnoutres

rue du stade Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

On sème du lien sur le campus ! Restauration et buvette sur place. Concert porté par les BTS TC UJAC du CFA Module je conduis un projet .
On sème du lien sur le campus ! Restauration et buvette sur place. Concert porté par les BTS TC UJAC du CFA Module je conduis un projet . 0  .

rue du stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 73 00  epl.rouffach-wintzenheim@educagri.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re sowing links on campus! Catering and refreshments on site. Concert organized by the CFA’s BTS TC UJAC je conduis un projet module.

L’événement Concert Les Schnoutres Rouffach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

À voir aussi à Rouffach (Haut-Rhin)