Listrac-Médoc

Afterbeach au Château Fonréaud

Lieu-dit Fonreaud Listrac-Médoc Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-06-17 21:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Caisse gourmande La Cuisine de Jimmy et dégustation de 3 vins 20€/ad

Mini caisse avec club sandwich et jus de raisin 12€/enf

Visite du domaine

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .

Lieu-dit Fonreaud Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Afterbeach au Château Fonréaud

L’événement Afterbeach au Château Fonréaud Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud