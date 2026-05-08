Afterbeach au Château Fonréaud Listrac-Médoc
Afterbeach au Château Fonréaud Listrac-Médoc mercredi 17 juin 2026.
Listrac-Médoc
Afterbeach au Château Fonréaud
Lieu-dit Fonreaud Listrac-Médoc Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 17:00:00
fin : 2026-06-17 21:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.
Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.
Caisse gourmande La Cuisine de Jimmy et dégustation de 3 vins 20€/ad
Mini caisse avec club sandwich et jus de raisin 12€/enf
Visite du domaine
Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .
Lieu-dit Fonreaud Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Afterbeach au Château Fonréaud
L’événement Afterbeach au Château Fonréaud Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud