Afterporc Quartier Landes Sauveterre

Afterporc

Quartier Landes Ferme Lalaque Sauveterre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Envie d’un apéro qui sort des sentiers battus ? Direction la Ferme Lalaque pour l’Afterporc, un rendez-vous festif et authentique au cœur de la campagne, là où le bon goût du terroir prend tout son sens !

Au programme ?

Cochon à la broche, et planches généreuses à base de charcuteries maison (et pas n’importe lesquelles celles de la ferme !), des tapas 100% locales, un verre de Madiran ou de Pacherenc à la main, et une ambiance conviviale comme on les aime. Ici, on trinque, on partage, on rigole et on découvre la passion de la famille Lalaque pour l’élevage et les produits fermiers.

Animation avec le groupe Les Fantaskes

C’est quoi, l’Afterporc ?

C’est un moment où le mot apéro rime avec agri-ruralité, un instant suspendu où les saveurs du cochon fermier se mêlent à la douceur d’une fin de journée ensoleillée. C’est aussi l’occasion de rencontrer les producteurs, de comprendre leur savoir-faire, et surtout… de se régaler sans chichi ! .

Quartier Landes Ferme Lalaque Sauveterre 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 15 23 11 14 contact@fermelalaque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Afterporc Sauveterre a été mis à jour le 2026-02-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65