After’Saasa Saasenheim
After’Saasa Saasenheim mardi 5 mai 2026.
Saasenheim
After’Saasa
24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 22:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Ramène tes potes, ta bonne humeur et viens fêter le printemps avec nous !
Venez fêter le printemps! Restauration, animation musicale, buvette. .
24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 70 82 32 pvs.barbara@hotmail.com
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English :
Bring your friends, your good mood and come celebrate spring with us!
L’événement After’Saasa Saasenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried
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