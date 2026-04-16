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After’Saasa Saasenheim

After’Saasa Saasenheim mardi 5 mai 2026.

Adresse : 24 rue Principale

Ville : 67390 Saasenheim

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saasenheim

After’Saasa

24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-05 18:00:00
fin : 2026-05-05 22:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Ramène tes potes, ta bonne humeur et viens fêter le printemps avec nous !
Venez fêter le printemps! Restauration, animation musicale, buvette.   .

24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 70 82 32  pvs.barbara@hotmail.com

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English :

Bring your friends, your good mood and come celebrate spring with us!

L’événement After’Saasa Saasenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried

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