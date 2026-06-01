Afterwork à la Maison Boinaud Angeac-Champagne jeudi 25 juin 2026.

Angeac-Champagne

Afterwork à la Maison Boinaud

140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Afterwork à la Maison Boinaud, avec au menu cocktails, planches apéro et une expérience Maître de Chai.

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140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com

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English :

After-work event at Maison Boinaud, featuring cocktails, appetizer platters, and a Cellar Master experience.

L’événement Afterwork à la Maison Boinaud Angeac-Champagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac