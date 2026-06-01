Afterwork à la Maison Boinaud Angeac-Champagne
Afterwork à la Maison Boinaud Angeac-Champagne jeudi 25 juin 2026.
Angeac-Champagne
Afterwork à la Maison Boinaud
140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Afterwork à la Maison Boinaud, avec au menu cocktails, planches apéro et une expérience Maître de Chai.
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140 rue de la bonne chauffe Angeac-Champagne 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 82 81 68 visites@boinaud.com
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English :
After-work event at Maison Boinaud, featuring cocktails, appetizer platters, and a Cellar Master experience.
L’événement Afterwork à la Maison Boinaud Angeac-Champagne a été mis à jour le 2026-06-16 par Destination Cognac