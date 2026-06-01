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Afterwork au Cellier Armand Heitz Cellier Armand Heitz Pommard

Afterwork au Cellier Armand Heitz Cellier Armand Heitz Pommard jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Cellier Armand Heitz

Adresse : 21 place de l'église

Ville : 21630 Pommard

Département : Côte-d'Or

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Pommard

Afterwork au Cellier Armand Heitz

Cellier Armand Heitz 21 place de l’église Pommard Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Afterwork au Cellier Armand Heitz à Pommard
Une invitation à partager un moment convivial dans un jardin au cœur du village
Planches de charcuteries de la ferme
vins, bières artisanales
Rendez-vous les jeudis 11 & 25 juin au Cellier
réservation recommandée par téléphone
+33 7 61 48 62 93   .

Cellier Armand Heitz 21 place de l’église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93  cellier-pommard@armandheitz.com

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English : Afterwork au Cellier Armand Heitz

L’événement Afterwork au Cellier Armand Heitz Pommard a été mis à jour le 2026-06-09 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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