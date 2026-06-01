Afterwork au Cellier Armand Heitz Cellier Armand Heitz Pommard
Afterwork au Cellier Armand Heitz Cellier Armand Heitz Pommard jeudi 25 juin 2026.
Pommard
Afterwork au Cellier Armand Heitz
Cellier Armand Heitz 21 place de l’église Pommard Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Afterwork au Cellier Armand Heitz à Pommard
Une invitation à partager un moment convivial dans un jardin au cœur du village
Planches de charcuteries de la ferme
vins, bières artisanales
Rendez-vous les jeudis 11 & 25 juin au Cellier
réservation recommandée par téléphone
+33 7 61 48 62 93 .
Cellier Armand Heitz 21 place de l’église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93 cellier-pommard@armandheitz.com
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English : Afterwork au Cellier Armand Heitz
L’événement Afterwork au Cellier Armand Heitz Pommard a été mis à jour le 2026-06-09 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne