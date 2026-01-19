Les ateliers gourmands au Domaine Coste-Caumartin Domaine Coste-Caumartin Pommard

Les ateliers gourmands au Domaine Coste-Caumartin

Domaine Coste-Caumartin 2 Rue du Parc Pommard Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-01 2026-10-17

Vous aimez les bons petits plats et les bons vins ? Vous souhaitez sublimer vos mets par le vin de Bourgogne adapté ?

A partir d’exercices pratiques, ludiques, et gourmands, l’Ecole des vins de Bourgogne vous initie aux accords mets et vins de Bourgogne.

Au fil des ateliers, vous découvrez le dernier millésime par une dégustation horizontale de 5 vins et vous exaltez vos papilles grâce à une dégustation de 5 autres vins accompagnés de leur mise en bouche.

Cet atelier vous permettra de mieux comprendre les interactions en jeu entre les différents éléments.

Cette expérience sensorielle et ludique est ouverte à tous les publics sans connaissance préalable sur la gastronomie, la cuisine et les vins de Bourgogne.

Animation et encadrement du stage par un formateur spécialisé de l’Ecole des Vins et le domaine Coste-Caumartin à Pommard.

Prix par personne 65,00 € .

