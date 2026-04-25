Afterwork autour du rhum Maison de la Mirabelle Rozelieures

Rozelieures

Afterwork autour du rhum

Maison de la Mirabelle 16 Rue du Capitaine Durand Rozelieures Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-07 17:30:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Un afterwork ça vous dit? Venez découvrir 1 whisky et 2 rhums en exclusivité! Au programme: dégustations, musique live, foodtruck Le Relais de Vincey, coktails , visite de la distillerie, rencontre avec les producteurs et Justin de la chaîne YouTube du Bar de l’Ours. Gratuit.

Informations au 03 83 72 32 26Adultes

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Maison de la Mirabelle 16 Rue du Capitaine Durand Rozelieures 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 32 26

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English :

Fancy an afterwork party? Come and discover 1 whisky and 2 rums exclusively! On the program: tastings, live music, Le Relais de Vincey foodtruck, cocktails, distillery tour, meet the producers and Justin from the Bar de l’Ours YouTube channel. Free admission.

Information: 03 83 72 32 26

L’événement Afterwork autour du rhum Rozelieures a été mis à jour le 2026-04-25 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS