Afterwork aux Vignobles Dubard Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon
jeudi 20 août 2026 · Vignobles Dubard · Saint-Méard-de-Gurçon
Informations pratiques
Saint-Méard-de-Gurçon
Afterwork aux Vignobles Dubard
Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Jeudi 20 août de 18h00 à 21h00 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leur Afterwork aux Vignobles!
A retrouver sur place:
• Bar à vin
• Planches à partager (produits locaux)
• Jeux et musique
La boutique du vignoble sera ouverte. .
Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31 contact@vignoblesdubard.fr
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English : Afterwork aux Vignobles Dubard
L’événement Afterwork aux Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides