Afterwork aux Vignobles Dubard Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

Informations pratiques

Saint-Méard-de-Gurçon

Afterwork aux Vignobles Dubard

Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Jeudi 20 août de 18h00 à 21h00 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leur Afterwork aux Vignobles!

A retrouver sur place:

• Bar à vin

• Planches à partager (produits locaux)

• Jeux et musique

La boutique du vignoble sera ouverte. .

Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31 contact@vignoblesdubard.fr

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English : Afterwork aux Vignobles Dubard

L’événement Afterwork aux Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides