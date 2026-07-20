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Afterwork aux Vignobles Dubard Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

jeudi 20 août 2026 · Vignobles Dubard · Saint-Méard-de-Gurçon

Afterwork aux Vignobles Dubard Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Vignobles Dubard
Adresse
642 Route de Calon
Ville
24461 Saint-Méard-de-Gurçon
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Méard-de-Gurçon

Afterwork aux Vignobles Dubard

Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 21:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Jeudi 20 août de 18h00 à 21h00 les Vignobles Dubard à St-Méard de Gurçon vous invitent à leur Afterwork aux Vignobles!

A retrouver sur place:
• Bar à vin
• Planches à partager (produits locaux)
• Jeux et musique
La boutique du vignoble sera ouverte.   .

Vignobles Dubard 642 Route de Calon Saint-Méard-de-Gurçon 24461 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 48 31  contact@vignoblesdubard.fr

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English : Afterwork aux Vignobles Dubard

L’événement Afterwork aux Vignobles Dubard Saint-Méard-de-Gurçon a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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