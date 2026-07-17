Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Dronne, Église Saint-Méard, Saint-Méard-de-Gurçon

Informations pratiques

Visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Dronne Samedi 19 septembre, 14h00, 15h15, 16h15 Église Saint-Méard Dordogne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Venez découvrir l’église romane de Saint-Méard-de-Dronne, qui a récemment révélé un impressionnant ensemble de peintures murales datant de la fin du XVe siècle.

D’une remarquable richesse, ce programme iconographique se déploie sur la coupole et ses pendentifs, le cul-de-four de l’abside semi-circulaire, ainsi que sur les murs de la nef.

La visite vous invite à contempler de grandes scènes qui se succèdent, parmi lesquelles la Vierge à l’Enfant accompagnée d’un cortège d’anges musiciens, le Christ en gloire entouré du tétramorphe et un impressionnant Jugement dernier.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme proposé par le CAUE de la Dordogne et le service Collections et Sites patrimoniaux du Département. Celui-ci comprend également des conférences organisées le matin à Tocane, ainsi que des visites guidées du château de Fayolle, programmées à 14h, 15h30 et 16h30.

Une navette gratuite sera proposée au départ de Périgueux. Les personnes inscrites bénéficieront d’un programme prédéfini comprenant les conférences, les visites guidées et un déjeuner dans le parc du château de Fayolle.

Places limitées,inscription en lignesur lesite internet du CAUE24ou par téléphone au 05 53 08 37 13.

Église Saint-Méard 413 Route de la Gurçonnaise 24610 Saint-Méard-de-Gurçon Saint-Méard-de-Gurçon 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 08 37 13 »}] [{« link »: « https://forms.office.com/e/kpmUkSLtJr?origin=lprLink »}, {« link »: « https://cauedordogne.com/actualites/journees-du-patrimoine-2026/ »}] En 1098-1099, l’église fut donnée à l’abbaye de Baignes, puis, en 1122, aux Bénédictins d’Uzerche. Il reste peu d’éléments de l’église romane, la partie Est ayant été entièrement reconstruite au XIXe siècle. La nef ancienne a été voûtée d’ogives au XIXe siècle. Un avant-choeur très court, et en sifflet, débouche sur une abside à sept pans correspondant chacun à un voûtain. A l’ouest se trouve le clocher massif, flanqué au sud d’un escalier à vis permettant l’accès à sa partie supérieure. La façade ouest est percée d’un portail du XVIe siècle. Deux arcs brisés reposant sur des culs de lampe sculptés s’inscrivent dans un arc de décharge mouluré. En retrait, un arc brisé dont les voussures s’ornent d’une torsade sculptée, sous des lobes découpés en dentelles, encadre une porte rectangulaire sous un tympan sculpté au centre d’une niche vide sous un dais, de part et d’autre d’un personnage et d’un ange. L’ange porte un phylactère à inscription gothique.

Venez découvrir l’église romane de Saint-Méard-de-Dronne qui a récemment révélé un impressionnant ensemble de peintures murales de la fin du XVe siècle.

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