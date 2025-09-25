Afterwork « Cochelet » Le Tasting Châtillon-sur-Marne
Afterwork « Cochelet » Le Tasting Châtillon-sur-Marne jeudi 25 septembre 2025.
Afterwork « Cochelet »
Le Tasting 5 Place Urbain II Châtillon-sur-Marne Marne
Début : 2025-09-25 19:00:00
2025-09-25
Tout public
Rendez-vous le jeudi 25 septembre 2025 au Tasting pour un afterwork pour officialiser la fin d’une période si particulière les vendanges en Champagne ! Planches à partager et produits locaux sur place dans une ambiance musicale animée par A.M.S Agency ! .
Le Tasting 5 Place Urbain II Châtillon-sur-Marne 51700 Marne Grand Est
