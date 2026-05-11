Afterwork des Coco Jumbo Wittisheim
Afterwork des Coco Jumbo Wittisheim vendredi 3 juillet 2026.
Wittisheim
Afterwork des Coco Jumbo
60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Rejoignez-nous pour un afterwork festif et convivial placé sous le signe de la bonne humeur et du partage
Envie de relâcher la pression après le boulot ?
Rejoignez-nous pour un afterwork festif et convivial placé sous le signe de la bonne humeur et du partage
Au programme musique, échanges, rires et de quoi se régaler toute la soirée !
• Pizzas à 10€ — tarif unique ( Reine jambon, champignons, fromage Sucuk sucuk, champignons, fromage 3 fromages chèvre, gorgonzola, mozzarella )
• Tartes flambées à 8€ — tarif unique ( normale ou gratinée )
• Crêpes sucrées
• Bretzels pour les petits creux
Entre collègues, entre amis ou en solo tout le monde est le bienvenu ! On vous attend nombreux pour passer une excellente soirée ensemble .
60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 11 mairie@wittisheim.fr
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English :
Join us for a festive and convivial afterwork, where you’ll be able to share and enjoy yourself
L’événement Afterwork des Coco Jumbo Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried
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