Wittisheim

Afterwork des Coco Jumbo

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Rejoignez-nous pour un afterwork festif et convivial placé sous le signe de la bonne humeur et du partage

Envie de relâcher la pression après le boulot ?

Rejoignez-nous pour un afterwork festif et convivial placé sous le signe de la bonne humeur et du partage

Au programme musique, échanges, rires et de quoi se régaler toute la soirée !

• Pizzas à 10€ — tarif unique ( Reine jambon, champignons, fromage Sucuk sucuk, champignons, fromage 3 fromages chèvre, gorgonzola, mozzarella )

• Tartes flambées à 8€ — tarif unique ( normale ou gratinée )

• Crêpes sucrées

• Bretzels pour les petits creux

Entre collègues, entre amis ou en solo tout le monde est le bienvenu ! On vous attend nombreux pour passer une excellente soirée ensemble .

60 rue de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 11 mairie@wittisheim.fr

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English :

Join us for a festive and convivial afterwork, where you’ll be able to share and enjoy yourself

L’événement Afterwork des Coco Jumbo Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried