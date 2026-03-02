Wittisheim

Gaïa tea festival

6 rue de l’Ecluse Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Journée festive avec dégustations de thés.

Embarquez pour un festival de découvertes gustatives, olfactives et visuelles! Eveillez vos sens durant cette journée consacrée à la dégustation de nos thés Grands Crus et de nos meilleures recettes maison, accompagnés d’une petite restauration locale, au coeur de nos jardins jaonais. Une journée pour rendre hommage au thé et à ceux qui oeuvrent au quotidient du jaridn à la tasse… .

6 rue de l’Ecluse Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 20 22 animation@jardinsdegaia.com

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English :

Festive day with tea tastings.

L’événement Gaïa tea festival Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du Grand Ried