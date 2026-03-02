Gaïa tea festival Wittisheim
Gaïa tea festival Wittisheim samedi 20 juin 2026.
Wittisheim
Gaïa tea festival
6 rue de l’Ecluse Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Journée festive avec dégustations de thés.
Embarquez pour un festival de découvertes gustatives, olfactives et visuelles! Eveillez vos sens durant cette journée consacrée à la dégustation de nos thés Grands Crus et de nos meilleures recettes maison, accompagnés d’une petite restauration locale, au coeur de nos jardins jaonais. Une journée pour rendre hommage au thé et à ceux qui oeuvrent au quotidient du jaridn à la tasse… .
6 rue de l’Ecluse Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 56 20 22 animation@jardinsdegaia.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive day with tea tastings.
L’événement Gaïa tea festival Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Wittisheim (Bas-Rhin)
- Marché aux puces Wittisheim 25 mai 2026
- Festi’familles Wittisheim 30 mai 2026
- Les foulées du sourire Wittisheim 6 juin 2026
- Visite d’une huilerie artisanale à noix Wittisheim 17 juin 2026
- Collecte de sang Wittisheim 27 juillet 2026