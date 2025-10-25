Marché aux puces Wittisheim
Marché aux puces Wittisheim lundi 11 mai 2026.
Marché aux puces
route de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin
Début : Lundi 2026-05-11
fin : 2026-05-11
Puces dans le centre du village, avec buvette et restauration sur place. Tous les ans le Lundi de Pentecôte. .
route de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 78 51 02 66 aapwittisheim@gmail.com
