Les foulées du sourire Wittisheim
Les foulées du sourire Wittisheim samedi 6 juin 2026.
Les foulées du sourire
route de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
marche et course à pied de 5 ou 10 km
Marche et course à pied entre 5 et 10km. Evènement festif, coloré, à vivre en famille au profit de la lutte contre les violences conjugales.
Attention
Cette année course ou marche virtuelle à réaliser dans le respect des obligations liées à la situation sanitaire actuelle.
Sans chrono et sans classement .
route de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 54 89 70 lesfouleesdusourire@orange.fr
English :
5 or 10 km walk and run
L’événement Les foulées du sourire Wittisheim a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Grand Ried