Les foulées du sourire

route de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

marche et course à pied de 5 ou 10 km

Marche et course à pied entre 5 et 10km. Evènement festif, coloré, à vivre en famille au profit de la lutte contre les violences conjugales.

Attention

Cette année course ou marche virtuelle à réaliser dans le respect des obligations liées à la situation sanitaire actuelle.

Sans chrono et sans classement .

route de Muttersholtz Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 54 89 70 lesfouleesdusourire@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5 or 10 km walk and run

L’événement Les foulées du sourire Wittisheim a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme du Grand Ried