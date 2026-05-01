Festi’familles Wittisheim
Festi’familles Wittisheim samedi 30 mai 2026.
Wittisheim
Festi’familles
25 rue de Hilsenheim Wittisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
C’est une journée riches en activités gratuites pour petits et grands (voir programme ci-joint). Un spectacle gratuit est proposé à 16h sur la thématique des couleurs.
Une buvette/restauration est également proposer sur place par l’association Acti Witti Parents . Vous pouvez venir à n’importe quel moment de la journée (entre 10h et 15h). Il n’y a pas d’inscription ou de réservation pour les ateliers. .
25 rue de Hilsenheim Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 36 95 37 caroline.dubois@rai-ccrm.fr
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English :
L’événement Festi’familles Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Grand Ried
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