Wittisheim

Festi’familles

25 rue de Hilsenheim Wittisheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est une journée riches en activités gratuites pour petits et grands (voir programme ci-joint). Un spectacle gratuit est proposé à 16h sur la thématique des couleurs.

Une buvette/restauration est également proposer sur place par l’association Acti Witti Parents . Vous pouvez venir à n’importe quel moment de la journée (entre 10h et 15h). Il n’y a pas d’inscription ou de réservation pour les ateliers. .

25 rue de Hilsenheim Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 36 95 37 caroline.dubois@rai-ccrm.fr

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English :

L’événement Festi’familles Wittisheim a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme du Grand Ried