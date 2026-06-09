Wettolsheim

Afterwork des vignerons de Wettolsheim

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 23:00:00

Date(s) :

2026-10-09

13 vignerons de Wettolsheim vous propose leur soirée Afterwork ateliers thématiques des vins, concert par The Bowstrings, groupe colmarien de musique folk rocket différents Food trucks.

5ème édition des Afterwork des Vignerons de Wettolsheim, à la Vigneraie

Des ateliers thématiques de dégustation des vins de 13 vignerons du village de Wettolsheim

Des Foodtrucks Ma Fabrique du Burger et La cuisine de Carmen (asiatique) et tarte flambée du FC Wettolsheim

Concert de The Bowstrings, groupe colmarien de musique folk rock 0 .

3 rue de la Vigneraie Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 44 70 92 info@wunsch-mann.fr

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English :

13 Wettolsheim winegrowers invite you to join them for an afterwork evening featuring wine-themed workshops, a concert by Colmar folk-rock band The Bowstrings and a variety of food trucks.

L’événement Afterwork des vignerons de Wettolsheim Wettolsheim a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Colmar