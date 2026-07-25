Festival de musique baroque du vignoble Wettolsheim
samedi 19 septembre 2026 · Wettolsheim
Informations pratiques
Wettolsheim
Festival de musique baroque du vignoble
1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .
Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .
Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert 0 .
1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09 acontrepoint@gmail.com
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English :
Enjoy the melodies of the Muses and Chimeras concert performed by the Double Face Ensemble.
L’événement Festival de musique baroque du vignoble Wettolsheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Colmar
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