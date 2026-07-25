Informations pratiques

Wettolsheim

Festival de musique baroque du vignoble

1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .

Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .

Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert 0 .

1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09 acontrepoint@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy the melodies of the Muses and Chimeras concert performed by the Double Face Ensemble.

L’événement Festival de musique baroque du vignoble Wettolsheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Colmar