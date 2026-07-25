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AGENDA · Wettolsheim

Festival de musique baroque du vignoble Wettolsheim

samedi 19 septembre 2026 · Wettolsheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
1-3 rue de l'Eglise
Ville
68920 Wettolsheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Wettolsheim

Festival de musique baroque du vignoble

1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .
Vibrez aux mélodies du concert Muses et chimères interprété par l’Ensemble Double Face .
Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert 0  .

1-3 rue de l’Eglise Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 09  acontrepoint@gmail.com

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English :

Enjoy the melodies of the Muses and Chimeras concert performed by the Double Face Ensemble.

L’événement Festival de musique baroque du vignoble Wettolsheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme de Colmar

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