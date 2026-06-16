Quimperlé

Afterwork en musique

Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

DJ Jahoda avec son style soul electro animera la place Hervo.

Pour l’afterwork en musique, la végétalerie proposera des grignottes gourmandes et végétales, et le café des halles ainsi que l’ épicerie pain beurre seront également ouvert. .

Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Afterwork en musique Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS