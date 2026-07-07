Soirée Pirates des Caraïbes La loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Soirée Pirates des Caraïbes

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17 03:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Les Gabiers d’Artimon

Groupe populaire de chants de marins de la région de Lorient, Ils chantent depuis 1979, invitant son public à voguer sur toutes les mers du monde.

Le ténor de Brest

Juke, alias Le ténor de Brest, sévit depuis vingt ans dans le Finistère. Chanteur, compositeur, bonimenteur, crieur de rue, il écume les scènes, les publics et les formes artistiques.

Dernièrement le saltimbanque douarneniste a sorti un album qui parle d’histoires, de voyages, de lieux et de personnages improbables comme les vieilles chaussettes, la crique aux bigorneaux, la course aux escargots et les roses trémières de grand-mère. Sa voix généreuse et mélodieuse, son look de matelot (Juke est un ancien marin), son sens de l’humour et son humeur joyeuse sont ses signatures. Le ténor de Brest a du coffre et de la gouaille, du charisme et de l’audace.

Emsavidi

Emsavidi est un trio de danses FCBD qui puise son inspiration de gestuelles, costumes et musiques dans l’esprit du parcours des gitans, depuis l’Inde en passant par les Balkans, le Moyen orient et l’Andalousie. .

La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Soirée Pirates des Caraïbes Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS