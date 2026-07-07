Soirée Pirates des Caraïbes La loco Quimperlé
vendredi 17 juillet 2026 · La loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Soirée Pirates des Caraïbes
La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 03:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Les Gabiers d’Artimon
Groupe populaire de chants de marins de la région de Lorient, Ils chantent depuis 1979, invitant son public à voguer sur toutes les mers du monde.
Le ténor de Brest
Juke, alias Le ténor de Brest, sévit depuis vingt ans dans le Finistère. Chanteur, compositeur, bonimenteur, crieur de rue, il écume les scènes, les publics et les formes artistiques.
Dernièrement le saltimbanque douarneniste a sorti un album qui parle d’histoires, de voyages, de lieux et de personnages improbables comme les vieilles chaussettes, la crique aux bigorneaux, la course aux escargots et les roses trémières de grand-mère. Sa voix généreuse et mélodieuse, son look de matelot (Juke est un ancien marin), son sens de l’humour et son humeur joyeuse sont ses signatures. Le ténor de Brest a du coffre et de la gouaille, du charisme et de l’audace.
Emsavidi
Emsavidi est un trio de danses FCBD qui puise son inspiration de gestuelles, costumes et musiques dans l’esprit du parcours des gitans, depuis l’Inde en passant par les Balkans, le Moyen orient et l’Andalousie. .
La loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Pirates des Caraïbes Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Quimperlé (Finistère)
- Visite guidée Quimperlé de bas en haut Place Charles de Gaulle Quimperlé 7 juillet 2026
- Stage découverte du Tennis de Table pour les Jeunes Place de la Salle Omnisports Quimperlé 8 juillet 2026
- Atelier papier Médiathèque Quimperlé 8 juillet 2026
- Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé 8 juillet 2026
- Session musiques et danses bretonnes, La Loco, Quimperlé 8 juillet 2026