Visite guidée Quimperlé de bas en haut Place Charles de Gaulle Quimperlé vendredi 17 avril 2026.
Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé Finistère
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
2026-04-17
À la confluence de l’Ellé et l’Isole, Quimperlé se révèle de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, escaliers et ponts. Une remontée à travers le temps pour découvrir une cité de plus de 1000 ans d’histoire.
Sur réservation.
Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .
Place Charles de Gaulle Devant La Poste Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
