Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé
Session musiques et danses bretonnes La Loco Quimperlé mercredi 8 juillet 2026.
Quimperlé
Session musiques et danses bretonnes
La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Avis aux amateurs de la gwerz, de la sône, du kantig et du kan-ha-diskan !!!
La LOCO n’est pas peu fière d’accueillir désormais chaque jeudi musicien.ne.s, danseuses et danseurs (car on a un sacré beau parquet) pour un temps convivial pour jouer et partager vos thèmes de gavotte, an dro et autres plinn débridés !
C’est l’occasion de se rencontrer entre passionné.e.s et partager les airs du pays autour d’une bonne bolée !
Alors, on lâche les fauves et on envoie la musique ! .
La Loco 21 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Session musiques et danses bretonnes Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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