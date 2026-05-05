Afterwork ENAC Alumni Air France, Innside by Melià Paris CDG, Roissy-en-France

Afterwork ENAC Alumni Air France Mercredi 6 mai, 18h00 Innside by Melià Paris CDG Val-d’Oise

Cet événement est exclusivement réservé aux alumni ENAC employé(e)s par Air France.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00

Les ENAC Alumni d’Air France sont heureux de vous convier à un nouvel afterwork, qui se tiendra le 6 mai à partir de 18h, à l’hôtel INNSiDE de CDG.

Ce moment sera l’occasion de se retrouver, d’échanger et de partager un verre accompagné de quelques grignotages.

Afin de faciliter l’organisation, une participation de 15€ est demandée. Nous espérons vous y voir nombreux, afin de partager ensemble un très bon moment.

A très bientôt,

Catherine JUDE, Pauline SCHMIDT, Tom CAULLIEZ, Aurore DE CORDOUE, Maeva GAUTHIEROT BENJAMIN,

Benjamin KENIG, Solène RAMÉ

Cet événement est exclusivement réservé aux alumni ENAC employé(e)s par Air France.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

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