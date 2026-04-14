Essai Veligo, SNA-RP Roissy CDG, Roissy-en-France

Essai Veligo Mardi 12 mai, 12h00 SNA-RP Roissy CDG Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T12:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T12:00:00+02:00 – 2026-05-12T14:00:00+02:00

A la pause déjeuner, venez tester le vélos veligo ( classique, électrique, pliant, …). Vous pourrez découvrir la piste cyclable jusqu’à Aéroville ou atteindre roissypole en 3 minutes!

Des codes promo seront partagés

SNA-RP Roissy CDG Rue de l’échelle Roissy en Roissy-en-France 95700 Val-d’Oise Île-de-France

Veligo vient présenter ses locations et on pourra tester les vélos sur la piste cyclable.