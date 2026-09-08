Informations pratiques

Troyes

Afterwork Formation & Pédagogie

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Que vous soyez formateur(trice), enseignant(e), intervenant(e), responsable pédagogique, étudiant(e), indépendant(e), salarié(e), bénévole ou simplement curieux(se) des nouvelles façons d’apprendre, ces rencontres sont faites pour vous.



Et parce qu’un afterwork est aussi fait pour partager un verre et quelques bonnes choses, chacun(e) peut, s’il ou elle le souhaite, ramener quelque chose à boire ou à grignoter. Fait maison, acheté au coin de la rue, spécialité à faire découvrir ou simple paquet de biscuits venez avec ce qui vous fait plaisir…



Organisées fréquemment, ces rencontres permettent de se (re)connaître, de tisser des liens et de réfléchir ensemble aux enjeux actuels du monde de la formation, tout en expérimentant de nouvelles pratiques pédagogiques ! (dans la veine du Réseau Pédag’Innov)



>> Participatif pour toutes et tous .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Afterwork Formation & Pédagogie Troyes a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Troyes la Champagne