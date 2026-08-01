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AGENDA · Guéreins

Afterwork Guéreins

vendredi 28 août 2026 · Guéreins

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Stade Paul Melinon
Ville
01090 Guéreins
Département
Ain
Tarif

Guéreins

Afterwork

Stade Paul Melinon Guéreins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez nombreux à cette afterwork, lancement de saison. La saison reprend… et ça se fête !
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Stade Paul Melinon Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 73 59 91  manif.asggm@outlook.fr

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English :

We hope to see lots of you at this after-work party to kick off the season. The season is back—and it’s time to celebrate!

L’événement Afterwork Guéreins a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Val de Saône Centre