Informations pratiques

Guéreins

Afterwork

Stade Paul Melinon Guéreins Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez nombreux à cette afterwork, lancement de saison. La saison reprend… et ça se fête !

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Stade Paul Melinon Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 73 59 91 manif.asggm@outlook.fr

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English :

We hope to see lots of you at this after-work party to kick off the season. The season is back—and it’s time to celebrate!

L’événement Afterwork Guéreins a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Val de Saône Centre