AGENDA · Guéreins
Afterwork Guéreins
vendredi 28 août 2026 · Guéreins
Informations pratiques
Guéreins
Afterwork
Stade Paul Melinon Guéreins Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez nombreux à cette afterwork, lancement de saison. La saison reprend… et ça se fête !
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Stade Paul Melinon Guéreins 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 73 59 91 manif.asggm@outlook.fr
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English :
We hope to see lots of you at this after-work party to kick off the season. The season is back—and it’s time to celebrate!
L’événement Afterwork Guéreins a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Val de Saône Centre