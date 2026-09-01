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AGENDA · Herbsheim

Afterwork Herbsheim

vendredi 18 septembre 2026 · Herbsheim

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
67230 Herbsheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Herbsheim

Afterwork

Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Ambiance musicale et petite restauration
Venez partager un moment festif lors d’un afterwork dans une ambiance chaleureuse et détendue. Feu d’artifice sous condition.   .

Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 73 59 55  gabrielle.paulen@gmail.com

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English :

Musical entertainment and snacks

L’événement Afterwork Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried

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