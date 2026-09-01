AGENDA · Herbsheim
Afterwork Herbsheim
vendredi 18 septembre 2026 · Herbsheim
Informations pratiques
Herbsheim
Afterwork
Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Ambiance musicale et petite restauration
Venez partager un moment festif lors d’un afterwork dans une ambiance chaleureuse et détendue. Feu d’artifice sous condition. .
Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 73 59 55 gabrielle.paulen@gmail.com
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English :
Musical entertainment and snacks
L’événement Afterwork Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried
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