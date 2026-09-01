Informations pratiques

Herbsheim

Afterwork

Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Ambiance musicale et petite restauration

Venez partager un moment festif lors d’un afterwork dans une ambiance chaleureuse et détendue. Feu d’artifice sous condition. .

Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 73 59 55 gabrielle.paulen@gmail.com

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English :

Musical entertainment and snacks

L’événement Afterwork Herbsheim a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du Grand Ried