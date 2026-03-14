Afterwork Les Terrasses de La Garde Château La Garde Martillac

Afterwork Les Terrasses de La Garde

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le mercredi 29 avril, de 18h30 à 22h, vivez une expérience unique au Château La Garde avec notre nouvel événement Afterwork Les Terrasses de La Garde.

À seulement 20 minutes de Bordeaux, venez-vous détendre après votre journée de travail dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour 10 € l’entrée (un verre de vin compris), découvrez les 2nds vins du château La Terrasse Blanc et Rouge.

La soirée sera animée par la radio Enjoy 33 pour accompagner vos dégustations et vos échanges. Entre amis, en famille ou entre collègues, profitez d’un moment entre vignes et bonne humeur.

Le Chef Aurélien Mallia sera également présent pour vous servir une restauration durant cette soirée.

Un afterwork sous le signe du partage, du plaisir et de la découverte. .

Château La Garde 1 Chemin la Tour Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93 hospitality.lagarde@dourthe.com

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English : Afterwork Les Terrasses de La Garde

L’événement Afterwork Les Terrasses de La Garde Martillac a été mis à jour le 2026-03-11 par Sud Bordeaux Tourisme