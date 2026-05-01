Cinéma en Plein air La Venue de l’Avenir Chemin La Tour Martillac

Martillac

Cinéma en Plein air La Venue de l’Avenir

Chemin La Tour Château La Garde Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 21:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le jeudi 28 mai, de 21h30 à 00h, le cinéma en plein air fait son grand retour au Château La Garde pour la 3eme édition.

À seulement 20 minutes de Bordeaux, venez vivre une soirée magique dans les jardins du château, sous les étoiles et au cœur des vignes.

À l’affiche cette année La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch, avec 3 nominations aux César, une œuvre sensible et inspirante. Un film vibrant d’émotion et d’énergie, parfait pour une projection en plein air

Pour accompagner cette parenthèse cinématographique, le chef Aurélien Mallia et son équipe seront présents pour vous proposer une offre de restauration de qualité. Un moment gourmand à savourer avant et pendant la séance.

Installez-vous confortablement dans les jardins du château, laissez-vous porter par l’atmosphère chaleureuse et plongez dans une expérience unique mêlant cinéma, nature et convivialité. .

Chemin La Tour Château La Garde Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 91 18 93 hospitality.lagarde@dourthe.com

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English :

L’événement Cinéma en Plein air La Venue de l’Avenir Martillac a été mis à jour le 2026-05-12 par Sud Bordeaux Tourisme