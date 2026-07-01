Informations pratiques

Agel

AFTERWORK SOIRÉE DE LANCEMENT

Les Crozes Agel Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Afterwork au Domaine du Château d’Agel une soirée placée sous le signe de la convivialité, du vin et des rencontres. Venez déguster les cuvées du domaine, partager un verre et profiter d’une ambiance chaleureuse dans un lieu chargé d’histoire.

Rejoignez-nous pour la soirée de lancement au Domaine du Château d’Agel ! Découvrez les cuvées du domaine lors d’une dégustation conviviale et profitez d’un moment privilégié pour échanger, faire de belles rencontres et célébrer le début de la saison dans un cadre exceptionnel au cœur du Minervois. .

Les Crozes Agel 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 91 37 74

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English : AFTERWORK SOIRÉE DE LANCEMENT

After-work event at the Domaine du Château d’Agel: an evening filled with camaraderie, wine, and new connections. Come taste the estate’s wines, share a glass, and enjoy a warm atmosphere in a place steeped in history.

L’événement AFTERWORK SOIRÉE DE LANCEMENT Agel a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC