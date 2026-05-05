Afterwork sur l’Intelligence Artificielle, Espace coworking, Saint-Pierre-d’Exideuil

Afterwork sur l’Intelligence Artificielle Mercredi 6 mai, 18h30 Espace coworking Vienne

Sur inscription par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T18:30:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Le CESV, en partenariat avec la CCI de la Vienne, a le plaisir de vous convier à un Afterwork dédié à l’Intelligence Artificielle, organisé dans le Civraisien.

Mercredi 6 mai 2026 à 18h30

Espace coworking – 1, La Vallée 86400 Saint-Pierre-d’Exideuil

Cet événement sera animé par Hicham Hefied, qui présentera :

– un état des lieux de l’IA,

– des outils et cas d’usages concrets,

– un point sur la gouvernance et la conformité.

La rencontre se poursuivra autour d’un verre, afin de favoriser les échanges et le réseautage entre acteurs du territoire.

Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour ce moment privilégié, pensé pour accompagner les entreprises dans la compréhension et l’intégration de l’IA.

Inscription obligatoire : asso.cesv@gmail.com

Au plaisir de vous accueillir prochainement.

Espace coworking 1, La Vallée 86400 Saint-Pierre-d’Exideuil Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.cesv@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:asso.cesv@gmail.com »}]

Le CESV, en partenariat avec la CCI de la Vienne, a le plaisir de vous convier à un Afterwork dédié à l’Intelligence Artificielle, organisé dans le Civraisien. IA Intelligence artificielle