AGAPES de Branne fête ses producteurs, Marché de Branne, Saint-Aubin-de-Branne

AGAPES de Branne fête ses producteurs Jeudi 4 juin, 08h30 Marché de Branne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T08:30:00+02:00 – 2026-06-04T12:00:00+02:00

https://www.grandlibournais.eu/alimentation-et-agriculture/

Marché de Branne 33420 Branne Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lespaniersdulissandre@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.grandlibournais.eu/alimentation-et-agriculture/ »}]

Présentation de l’association AGAPES (groupement d’achat) et dégustation de produits locaux

DR