AGÂR Les Zaccros de ma rue Nevers

AGÂR 1 – 4 juillet 2026 Les Zaccros de ma rue Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-01T09:30:00 – 2026-07-01T11:30:00

Fin : 2026-07-04T09:30:00 – 2026-07-04T11:30:00

Spectacle / installation | création 2026

Par la compagnie MELAMPO

Forme cyclique sur 2 heures

pour espaces intérieurs dédiés et non-dédiés

A partir de 1 an

L’idée de ce projet est né lors de la résidence Espaces laboratoire artistique et poétique, au multi accueil “Il était une fois” de Montchanin , organisé avec L’ARC scène nationale Le Creusot et imaginé avec la plasticienne Julia Morlot. Nous avons proposé un atelier inspiré de l’installation de Julia Morlot : “Regain”.

Nous avons crée un espace, un couloir, un passage d’argile et blé dont la construction pouvait être continué avec les enfants. Un son de vent dans les champs remplissait l’espace. Nous avons vécu un moment magique et intense avec les enfants et les professionnelles. Avec Julia, nous avons eu envie que cet espace puisse continuer à vivre, qu’il devienne une forme spectacle et que beaucoup d’autres personnes puissent entrer dans l’agâr.

Vidéo de la résidence de recherche avec l’ARC, Scène Nationale Le Creusot :

https://vimeo.com/910775390/14137f0573

Les Zaccros de ma rue 12 quai de Médine, 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Compagnie MELAMPO / Eleonora Ribis art contemporain theatre