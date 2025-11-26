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Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré

Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré

Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré mercredi 26 novembre 2025.

Département : Paris

Début : mercredi 26 novembre 2025

Fin : mardi 1 septembre 2026

Tarif : <p>Entrée Libre et Gratuite dans la limite des places disponibles.</p><p>Attention certains événements même gratuits peuvent toutefois nécessiter une réservation via une billetterie en ligne (précisée, ce cas échéant).</p>

Retrouvez les événements, spectacles et temps forts du Conservatoire Gabriel Fauré

Chaque année le Conservatoire Gabriel Fauré vous offre une programmation de spectacle de musique, chant, théâtre et danse.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Agenda culturel Novembre 2025 – Avril 2026

JUIN 2026 (du 2 au 27 juin)

Mardi 2 Juin 19h45Auditorium du CMA5
THÉÀTRE : PARCOURS DECOUVERTE
Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll
Classes de Magali Song et Martin Selze

Mardi 2 Juin 18h00 – Bibliothèque des Littératures Policières
LECTURE / CONCERT
Classes du département Jazz
48/50, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Mercredi 3 juin 17h30 – 21h30 – Auditorium du CMA5
MASTER CLASS : GLENN FERRIS

Jeudi 4 juin 18h00 Auditorium du CMA5
AUDITION : GUITARE
Classe de Véronique Guivier Rinaldo

Jeudi 4 juin 20h00 Auditorium du CMA13
CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C
Direction : Pierre Boutillier
67, avenue Edison, 75013 – Paris

Vendredi 5 juin 20h30 Auditorium du CMA5
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO

Samedi 6 juin 14h00 à 16h00 Péniche Le Son de la Terre
JAM SESSION
Classe de Véronique Guivier Rinaldo
2, port de Montebello – 75005 Paris

Samedi 6 juin 17h00 Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : PIANO
Classe de Laurence Feltz
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Samedi 6 juin 17h00 Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : PIANO
Classe de Laurence Feltz
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Samedi 6 juin 19h00 – 02h00 – Auditorium du CMA5
NUIT BLANCHE
Installation Jisoo YOO

Mardi 9 juin 19h30 – MPAA Saint-Germain
THÉÂTRE : LE REVIZORClasse de Stéphanie Farison et Atelier Masque de Magali Song
4, rue Félibien – 75006 Paris

Mercredi 10 juin 19h30 Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
CONCERT DES ORCHESTRES
Direction : Pierre Boutillier et Jean-Michel Despin
21, place du Panthéon – 75005 Paris

Jeudi 11 juin 20h00 Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE
Vendredi 12 juin 19h00 et 20h00 Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE

Samedi 13 juin 11h00 – 16h00Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE

Mardi 16 juin 20h00 – 21h30Auditorium du CMA5
MUSIQUE DE CHAMBRE
Mercredi 17 juin 19h00 Salle Pierrotet de la Mairie du Ve
FÊTE DES CORDES
21, place du Panthéon – 75005 Paris

Mercredi 17 juin 20h30 Auditorium du CMA5
CEM : DIRECTION DE CHŒUR
Élèves De Sophie Chiu

Vendredi 19 juin 15h00 à 16h30 Auditorium du CMA5
TAP : CHORALES
Restitution publique

Samedi 20 juin 17h00 – Salle Couperin du CMA5
AUDITION DE POCHE : HARPE
Classe de Marta Power

Samedi 20 juin 16h00 Centre Paris Anim’ Arras
SCÈNE OUVERTE
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Samedi 20 juin 15h00 – Salle Bach du CMA5
MASTER CLASS : GLENN FERRIS

Dimanche 21 juin 14 h00 à 18h00 – Église Saint-Louis-en-l’Isle
BACHATHLON
Participation de classe d’Orgue de Françoise Dornier
19 bis, rue Saint-Louis-en-l’Isle – 75004 Paris
Mercredi 24 juin 18h30 Auditorium du CMA5
AUDITION : CHORALES
Classe de Laurence Esquieu

Mercredi 24 juin 19h30 Auditorium du CMA5
AUDITION : FILIÈRE VOIX ET ENSEMBLE VOCAL
Classe de Sophie Chiu
Jeudi 25 juin 19h00 Auditorium du CMA5
AET / CET

Jeudi 25 juin 20h00 Auditorium du CMA13
CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C
Direction : Pierre Boutillier
67, avenue Edison, 75013 – Paris
Vendredi 26 juin 19h00Auditorium du CMA5
CEM

Vendredi 26 juin 18h00-20h00 Auditorium du CMA5
THEATRE : INITIATION
Classe de Magali Song

Samedi 27 juin 14h00 – 16h00 Auditorium du CMA5
THEATRE : INITIATION
Classe de Martin Selze

MAI 2026 (du 9 au 30 mai)

Samedi 9 mai 16h30 Temple de Pentemont
JOURNÉE DE L’ORGUE
Initié par Orgue en France
Classe du conservatoire Gabriel Fauré, Françoise Dornier – Entrée libre –
106, rue de Grenelle – 75007 Paris

Mardi 12 mai 20h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : FLÛTE
VOYAGE MUSICAL AUTOUR D’HÄNSEL ET GRETEL
Classe de Yua Souverbie

Mercredi 13 mai 19h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : PERCUSSIONS
Classe d’ Aurèle Gérin

Mercredi 20 mai de 10h30 à 20h30 – Auditorium du CMA5
PORTES OUVERTES

Mercredi 20 mai 19h00 – CMA5
PORTES OUVERTES
Concert des Orchestres à vent TAP et Arbalète

Jeudi 21 mai 19h00 – Mairie du 5eAgora
MUSIQUE DE CHAMBRE – Aimez – vous Brahms ?
Avec Shigeko Hata – Chant , Christophe Boulier – Violon, Christophe Beau – Violoncelle, Evelina Borbei – Piano
Vendredi 22 mai 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION CROISÉE : FLÛTE ET CLARINETTE
Classes de Cécile Metzger et Frédérique Moine
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Mardi 26 mai 20h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : PIANO
Classe de Évelina Borbei


FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 2026 du 27 Mai au 3 juin

Mercredi 27 mai 20h00Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
SOIRÉE INAUGURALE DU FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 2026
CONCERT : ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CMA5
Direction : Sophie Chiu
21, place du Panthéon – 75005 Paris

Jeudi 28 mai 15h45 – Collège Rognoni
PROJET FEUILLANTINES – Percussions
Classe de percussions d’ Aurèle Gérin
Jeudi 28 mai 18h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION CROISÉE : CLARINETTE ET SAXOPHONE
Classes de Frédérique Moine et Dorota Samsel

Vendredi 29 mai 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : EAM / CMA5 / ARRAS
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Vendredi 29 mai 20h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION : ATELIERS JAZZ
Classe de Antonio Catalfamo

Samedi 30 mai 17h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : VIOLONCELLE
Classe de Christophe Beau

Samedi 30 mai 19h00 – Auditorium du CMA5
SPECTACLE : LES FABLES DE LA FONTAINE
Classes de Chant de Shigeko Hata
de Harpe de Marta Power

AVRIL 2026 (du 9 au 18 avril)


Samedi 4 avril à 16h00 – Centre Paris Anim’ Arras
SCÈNE OUVERTE

Samedi 4 avril à 17h30 – Auditorium du Conservatoire
CONCERT : CHANT CONTEMPORAIN
Master class de Marie Kobayashi
Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura
Piano : Sayat Zamann

Jeudi 9 avril 19h00 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
CONCERT : MUSIQUE DE CHAMBRE
« 1926, Martinù-Ravel : Année de la modernité »
Shigeko Hata – Chant
 Yua Souverbie – Flûte
 Céline Planes – Violon
 Christophe Beau – Violoncelle
 Frédéric Lagarde – Piano

Du Vendredi 10 avril au 16 avril
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Vendredi 10 avril 18h30 – Bibliothèque des Littératures Policières (BILIPO)
MUSIQUE ET CRÉATION VISUELLE
En partenariat avec l’École Estienne
Classe de Stéphanie Farison

Vendredi 10 avril 20h30 – Auditorium du Conservatoire
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Samedi 11 avril 18h00 – Auditorium du Conservatoire
CONTE MUSICAL : ANNA PERENNA de Damien Charron
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Filière voix et Chorales FM
Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura
Direction : Sophie Chiu et Laurence Esquieu
Piano : Théodore Lambert
Onde Martenot : Natalie Forget
En partenariat avec la Fédération des enseignements artistiques Martenot

Dimanche 12 avril 19h00 – Auditorium du CMA5
CONCERT  » MESSIAEN, les Couleurs de la Musique « 
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Atelier des Feuillantines

Lundi 13 avril 19h00 – Salle Debussy du CMA5
AUDITION DE POCHE : GUITARE – Classe de Véronique Guivier Rinaldo

Mardi 14 avril 19h30 – Auditorium du CMA5
CONCERT TROMBONE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Classe de Patrick Sabaton
Création d’Olivier Penard et de sa classe de composition
Classe de Trombone du CRD de Bourg- La- Reine
Classe d’écriture de Denis Chevalier

Mercredi 15 Avril 19h00 – Auditorium du CMA5
CONCERTS CONFÉRENCE
CHANT / MAO / IRCAM
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
19h00 : Conférence de l’IRCAM
19h30 : Scène ouverte de Création : Chant, Piano et Cordes

Jeudi 16 avril 18h30 – Auditorium du CMA5
MAO / DANSE CONTEMPORAINE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Classe de Composition de Stéphane Magnien et Atelier Chorégraphique de Christine Bonneton

Jeudi 16 avril 19h00 Bibliothèque Mohammed
Arkoun
THÉÂTRE : LECTURE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
« Anatomie d’un suicide » de Alice Birch
Classe de Stéphanie Farison

Vendredi 17 avril 19h00 – Auditorium du CMA5
« Classique ou Contemporaine? »
CONFÉRENCE DANSÉE POUR LES 1C1
Présentée par Vincent Lenfant
Classes de Jeanne François et Lila Abdelmoumène

Samedi 18 avril 18h00 – Auditorium du CMA5
CONCERT
« Bach, de une à cinq voix »
Classes de Françoise Dornier, Marta Power, Aurèle Gerin, Évelina Borbei, Danièle Ghiandai et Laurence Feltz

MARS 2026 (du 9 au 31 mars)

Jeudi 12 mars 19h00 – Agora Jacqueline de Romilly de la Mairie du Ve
Concert : Musique de Chambre « Hommage à Bizet »
Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant
Marta Power – Harpe
Évelina Borbei – Piano

Vendredi 13 mars 20h30 – Auditorium du Conservatoire
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO

Vendredi 20 mars 20h30 – Auditorium du CMA5
ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ

Samedi 21mars 18h30 – Salle Collet du CMA6 –
ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ

Samedi 21 mars 19h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : HARPEClasse de Marta Power

Mercredi 25 mars 20h00 – MPAA Saint-Germain
SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE / CONTEMPORAINE / CARACTÈRE CYCLE III
Classes de Laure Daugé, Christine Bonneton, Lila Abdelmoumène et Elsa Bousquet
Percussions : Karim Touré

Vendredi 27 mars 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : VIOLONClasse de Christophe Boulier

Lundi 30 mars 19h00 – Salle Debussy du CMA5
AUDITION DE POCHE : GUITAREClasse de Véronique Guivier Rinaldo

Lundi 30 mars 19h00 – Salle Couperin du CMA5
AUDITION DE POCHE : CONTREBASSE Classe de Rémy Yulzari

FÉVRIER 2026 (du 3 au 20 février)

Mardi 3 février – 20h00 – Auditorium du CMA5
Audition Théâtre – Classe de Stéphanie Farison

Mercredi 4 février – 19h30 – Mairie du 5e – Salle des Fêtes
Concert des Orchestres Pierre Boutillier

Jeudi 5 février – 18h00 Auditorium du CMA5
EnsembleS ! Musique de Chambre

Vendredi 6 février – 19h00 – Centre Arras
EnsembleS ! Musique de Chambre

Samedi 7 février – 17h00 Auditorium du CMA5
EnsembleS ! Musique de Chambre

Mardi 10 février – 20h00 Auditorium du CMA5
Audition Piano. Classe de Danièle Ghiandai

Jeudi 12 février – 18h30 Auditorium du CMA5
Audition Piano. Classe de Frédéric Lagarde

Vendredi 13 février – 19h00 Centre Paris Anim’ Arras
Scène ouverte

Vendredi 13 février – 20h30 Auditorium du CMA5
Audition Flûte traversière. Classe de Cécile Metzger

Samedi 14 février – 17h00 Auditorium du CMA5
Audition croisée Chant et Piano

Lundi 16 février – 19h00 – CMA5 – salle Debussy
Audition de poche Guitare. Classe de Véronique Guivier Rinaldo

Mardi 17 février – 20h00 Auditorium du CMA5
Musique de chambre

Jeudi 19 février – 18h00 – CMA5 Auditorium du CMA5
Audition Violon. Classe de Anna Maria Barbara

Vendredi 20 février – 19h00 Centre Paris Anim’ Arras
Audition Alto. Classes de Soazic Le Cornec et Delphine Blanc

Vendredi 20 février – 20h00 – Eglise Américaine
Musique de Chambre avec Orgue. Classe de Françoise Dornier

Vendredi 20 février – 20h30 Auditorium du CMA5
Audition Piano Classe d’ Alessandro Candini

Samedi 21 février – 16h30 Auditorium du CMA5
Musique de chambre

JANVIER 2026 (Du 13 au 31 janvier)

Vendredi 16 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5
Les Rendez-vous de l’Impro

Samedi 17 janvier
– 14h00 – Péniche Le Son de la Terre
Ateliers Jazz et JAM – Ateliers de David Patrois et Johan Renard
Jam session du département Jazz à la Péniche le Son – Ville de Paris

– 18h30 – Conservatoire Gabriel Fauré
Concert de Jazz

Mardi 20 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5
Scène ouverte

Mercredi 21 janvier – 14h00 – Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)
Congrès International de l’Alto

Jeudi 22 Janvier – 19h30 – Auditorium
Conférence dansée
Conférence Dansée  » Donnez vie au geste » – Ville de Paris

Jeudi 22 janvier – 19h00 – Mairie du 5e (Agora)
Nuit de la Solidarité – Musique de chambre

Samedi 24 janvier – de 10h00 à 19h00 Auditorium du CMA5
Journée Cordes Pincées – Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo

Mardi 27 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5
Scène ouverte

Jeudi 29 janvier – 18h00 – Auditorium du CMA5
Audition Violon – Classe de Christophe Pierre

Vendredi 30 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5
Audition Chant – Classe de Shigeko Hata

DECEMBRE 2025 (Du 2 au 20 décembre)

Mardi 2 décembre – 19h30 – MPAA St Germain
Ondes et papiers proposé par Antoine Guiziou et Eliot Calimez.
Classe de théâtre de Stéphanie Farison
Ondes et Papiers – Ville de Paris

Mercredi 3 décembre – 19h30 – Auditorium du conservatoire
Chorales, Ensemble vocal et direction de chœur
Direction : Laurence Esquieu et Sophie Chiu
Concert de Noël – Ville de Paris

Samedi 6 décembre – 15h00 – salle Couperin du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Audition de poche de Harpe
Classe de Marta Power

Mercredi 10 Décembre – 17h30 – Collège des Bernardins
Concert de Noël
Chœurs de la Filière voix et Ensemble Vocal.
Direction Sophie Chiu
Piano : Théodore Lambert
Concert de Noël – Ville de Paris

Mercredi 13 décembre – 11h30 et 12h00 – Auditorium CMA5
Chorales FM 1C1/1C2
Direction : Laurence Esquieu

Mardi 16 décembre – 20h00 – Auditorium CMA5
Audition Atelier Klezmer
Classe de Rémy Yulzari

Mercredi 17 décembre – 19h30 – Mairie du 5e
Hommage à Bizet
Concert des orchestres. Direction : Pierre Boutillier, Jean-Michel Despin et Céline Planes
Orchestre Symphonique. Direction : Sophie Chiu

Jeudi 18 décembre – 18h00 – Auditorium
Scène ouverte

Samedi 20 décembre – 17h00 – Temple de Pentemont, Paris 7
Concert de Noël
Classe d’orgue de Françoise Dornier
Concert de Noël – Ville de Paris

Samedi 20 décembre – 17h00 – Auditorium du CMA5
Audition de clarinette
Classe de Frédérique Moine

NOVEMBRE 2025 (Du 26 au 29 novembre)

Mercredi 26 novembre – 20h00 – Mairie du 5e
1925 Promenade parisienne

Samedi 29 novembre – 17h00Auditorium CMA5
Scène ouverte

Agenda Culturel du 26 novembre 2025 au 18 Avril 2026.
Du mercredi 26 novembre 2025 au lundi 31 août 2026 :
gratuit

Entrée Libre et Gratuite dans la limite des places disponibles.

Attention certains événements même gratuits peuvent toutefois nécessiter une réservation via une billetterie en ligne (précisée, ce cas échéant).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T01:00:00+01:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

 
conservatoire5@paris.fr


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