Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré
Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré mercredi 26 novembre 2025.
Retrouvez les événements, spectacles et temps forts du Conservatoire Gabriel Fauré
Chaque année le Conservatoire Gabriel Fauré vous offre une programmation de spectacle de musique, chant, théâtre et danse.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Agenda culturel Novembre 2025 – Avril 2026
JUIN 2026 (du 2 au 27 juin)
Mardi 2 Juin 19h45 – Auditorium du CMA5
THÉÀTRE : PARCOURS DECOUVERTE
Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll
Classes de Magali Song et Martin Selze
Mardi 2 Juin 18h00 – Bibliothèque des Littératures Policières
LECTURE / CONCERT
Classes du département Jazz
48/50, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Mercredi 3 juin 17h30 – 21h30 – Auditorium du CMA5
MASTER CLASS : GLENN FERRIS
Jeudi 4 juin 18h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : GUITARE
Classe de Véronique Guivier Rinaldo
Jeudi 4 juin 20h00 – Auditorium du CMA13
CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C
Direction : Pierre Boutillier
67, avenue Edison, 75013 – Paris
Vendredi 5 juin 20h30 – Auditorium du CMA5
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO
Samedi 6 juin 14h00 à 16h00 – Péniche Le Son de la Terre
JAM SESSION
Classe de Véronique Guivier Rinaldo
2, port de Montebello – 75005 Paris
Samedi 6 juin 17h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : PIANO
Classe de Laurence Feltz
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Samedi 6 juin 17h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : PIANO
Classe de Laurence Feltz
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Samedi 6 juin 19h00 – 02h00 – Auditorium du CMA5
NUIT BLANCHE
Installation Jisoo YOO
Mardi 9 juin 19h30 – MPAA Saint-Germain
THÉÂTRE : LE REVIZORClasse de Stéphanie Farison et Atelier Masque de Magali Song
4, rue Félibien – 75006 Paris
Mercredi 10 juin 19h30 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
CONCERT DES ORCHESTRES
Direction : Pierre Boutillier et Jean-Michel Despin
21, place du Panthéon – 75005 Paris
Jeudi 11 juin 20h00 – Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE
Vendredi 12 juin 19h00 et 20h00 – Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE
Samedi 13 juin 11h00 – 16h00– Auditorium du CMA5
SEMAINE DE LA DANSE
Mardi 16 juin 20h00 – 21h30– Auditorium du CMA5
MUSIQUE DE CHAMBRE
Mercredi 17 juin 19h00 – Salle Pierrotet de la Mairie du Ve
FÊTE DES CORDES
21, place du Panthéon – 75005 Paris
Mercredi 17 juin 20h30 – Auditorium du CMA5
CEM : DIRECTION DE CHŒUR
Élèves De Sophie Chiu
Vendredi 19 juin 15h00 à 16h30 – Auditorium du CMA5
TAP : CHORALES
Restitution publique
Samedi 20 juin 17h00 – Salle Couperin du CMA5
AUDITION DE POCHE : HARPE
Classe de Marta Power
Samedi 20 juin 16h00 – Centre Paris Anim’ Arras
SCÈNE OUVERTE
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Samedi 20 juin 15h00 – Salle Bach du CMA5
MASTER CLASS : GLENN FERRIS
Dimanche 21 juin 14 h00 à 18h00 – Église Saint-Louis-en-l’Isle
BACHATHLON
Participation de classe d’Orgue de Françoise Dornier
19 bis, rue Saint-Louis-en-l’Isle – 75004 Paris
Mercredi 24 juin 18h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION : CHORALES
Classe de Laurence Esquieu
Mercredi 24 juin 19h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION : FILIÈRE VOIX ET ENSEMBLE VOCAL
Classe de Sophie Chiu
Jeudi 25 juin 19h00 – Auditorium du CMA5
AET / CET
Jeudi 25 juin 20h00 – Auditorium du CMA13
CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C
Direction : Pierre Boutillier
67, avenue Edison, 75013 – Paris
Vendredi 26 juin 19h00– Auditorium du CMA5
CEM
Vendredi 26 juin 18h00-20h00 – Auditorium du CMA5
THEATRE : INITIATION
Classe de Magali Song
Samedi 27 juin 14h00 – 16h00 – Auditorium du CMA5
THEATRE : INITIATION
Classe de Martin Selze
MAI 2026 (du 9 au 30 mai)
Samedi 9 mai 16h30 – Temple de Pentemont
JOURNÉE DE L’ORGUE
Initié par Orgue en France
Classe du conservatoire Gabriel Fauré, Françoise Dornier – Entrée libre –
106, rue de Grenelle – 75007 Paris
Mardi 12 mai 20h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : FLÛTE
VOYAGE MUSICAL AUTOUR D’HÄNSEL ET GRETEL
Classe de Yua Souverbie
Mercredi 13 mai 19h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : PERCUSSIONS
Classe d’ Aurèle Gérin
Mercredi 20 mai de 10h30 à 20h30 – Auditorium du CMA5
PORTES OUVERTES
Mercredi 20 mai 19h00 – CMA5
PORTES OUVERTES
Concert des Orchestres à vent TAP et Arbalète
Jeudi 21 mai 19h00 – Mairie du 5e – Agora
MUSIQUE DE CHAMBRE – Aimez – vous Brahms ?
Avec Shigeko Hata – Chant , Christophe Boulier – Violon, Christophe Beau – Violoncelle, Evelina Borbei – Piano
Vendredi 22 mai 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION CROISÉE : FLÛTE ET CLARINETTE
Classes de Cécile Metzger et Frédérique Moine
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Mardi 26 mai 20h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : PIANO
Classe de Évelina Borbei
FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 2026 du 27 Mai au 3 juin
Mercredi 27 mai 20h00 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
SOIRÉE INAUGURALE DU FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE 2026
CONCERT : ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CMA5
Direction : Sophie Chiu
21, place du Panthéon – 75005 Paris
Jeudi 28 mai 15h45 – Collège Rognoni
PROJET FEUILLANTINES – Percussions
Classe de percussions d’ Aurèle Gérin
Jeudi 28 mai 18h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION CROISÉE : CLARINETTE ET SAXOPHONE
Classes de Frédérique Moine et Dorota Samsel
Vendredi 29 mai 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : EAM / CMA5 / ARRAS
48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Vendredi 29 mai 20h30 – Auditorium du CMA5
AUDITION : ATELIERS JAZZ
Classe de Antonio Catalfamo
Samedi 30 mai 17h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : VIOLONCELLE
Classe de Christophe Beau
Samedi 30 mai 19h00 – Auditorium du CMA5
SPECTACLE : LES FABLES DE LA FONTAINE
Classes de Chant de Shigeko Hata
de Harpe de Marta Power
AVRIL 2026 (du 9 au 18 avril)
Samedi 4 avril à 16h00 – Centre Paris Anim’ Arras
SCÈNE OUVERTE
Samedi 4 avril à 17h30 – Auditorium du Conservatoire
CONCERT : CHANT CONTEMPORAIN
Master class de Marie Kobayashi
Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura
Piano : Sayat Zamann
Jeudi 9 avril 19h00 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve
CONCERT : MUSIQUE DE CHAMBRE
« 1926, Martinù-Ravel : Année de la modernité »
Shigeko Hata – Chant
Yua Souverbie – Flûte
Céline Planes – Violon
Christophe Beau – Violoncelle
Frédéric Lagarde – Piano
Du Vendredi 10 avril au 16 avril
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Vendredi 10 avril 18h30 – Bibliothèque des Littératures Policières (BILIPO)
MUSIQUE ET CRÉATION VISUELLE
En partenariat avec l’École Estienne
Classe de Stéphanie Farison
Vendredi 10 avril 20h30 – Auditorium du Conservatoire
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Samedi 11 avril 18h00 – Auditorium du Conservatoire
CONTE MUSICAL : ANNA PERENNA de Damien Charron
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Filière voix et Chorales FM
Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura
Direction : Sophie Chiu et Laurence Esquieu
Piano : Théodore Lambert
Onde Martenot : Natalie Forget
En partenariat avec la Fédération des enseignements artistiques Martenot
Dimanche 12 avril 19h00 – Auditorium du CMA5
CONCERT » MESSIAEN, les Couleurs de la Musique «
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Atelier des Feuillantines
Lundi 13 avril 19h00 – Salle Debussy du CMA5
AUDITION DE POCHE : GUITARE – Classe de Véronique Guivier Rinaldo
Mardi 14 avril 19h30 – Auditorium du CMA5
CONCERT TROMBONE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Classe de Patrick Sabaton
Création d’Olivier Penard et de sa classe de composition
Classe de Trombone du CRD de Bourg- La- Reine
Classe d’écriture de Denis Chevalier
Mercredi 15 Avril 19h00 – Auditorium du CMA5
CONCERTS CONFÉRENCE
CHANT / MAO / IRCAM
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
19h00 : Conférence de l’IRCAM
19h30 : Scène ouverte de Création : Chant, Piano et Cordes
Jeudi 16 avril 18h30 – Auditorium du CMA5
MAO / DANSE CONTEMPORAINE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
Classe de Composition de Stéphane Magnien et Atelier Chorégraphique de Christine Bonneton
Jeudi 16 avril 19h00 – Bibliothèque Mohammed
Arkoun
THÉÂTRE : LECTURE
Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création
« Anatomie d’un suicide » de Alice Birch
Classe de Stéphanie Farison
Vendredi 17 avril 19h00 – Auditorium du CMA5
« Classique ou Contemporaine? »
CONFÉRENCE DANSÉE POUR LES 1C1
Présentée par Vincent Lenfant
Classes de Jeanne François et Lila Abdelmoumène
Samedi 18 avril 18h00 – Auditorium du CMA5
CONCERT
« Bach, de une à cinq voix »
Classes de Françoise Dornier, Marta Power, Aurèle Gerin, Évelina Borbei, Danièle Ghiandai et Laurence Feltz
MARS 2026 (du 9 au 31 mars)
Jeudi 12 mars 19h00 – Agora Jacqueline de Romilly de la Mairie du Ve
Concert : Musique de Chambre « Hommage à Bizet »
Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant
Marta Power – Harpe
Évelina Borbei – Piano
Vendredi 13 mars 20h30 – Auditorium du Conservatoire
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO
Vendredi 20 mars 20h30 – Auditorium du CMA5
ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ
Samedi 21mars 18h30 – Salle Collet du CMA6 –
ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ
Samedi 21 mars 19h00 – Auditorium du CMA5
AUDITION : HARPE – Classe de Marta Power
Mercredi 25 mars 20h00 – MPAA Saint-Germain
SPECTACLE DE DANSE
CLASSIQUE / CONTEMPORAINE / CARACTÈRE CYCLE III
Classes de Laure Daugé, Christine Bonneton, Lila Abdelmoumène et Elsa Bousquet
Percussions : Karim Touré
Vendredi 27 mars 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
AUDITION : VIOLON – Classe de Christophe Boulier
Lundi 30 mars 19h00 – Salle Debussy du CMA5
AUDITION DE POCHE : GUITARE – Classe de Véronique Guivier Rinaldo
Lundi 30 mars 19h00 – Salle Couperin du CMA5
AUDITION DE POCHE : CONTREBASSE – Classe de Rémy Yulzari
FÉVRIER 2026 (du 3 au 20 février)
Mardi 3 février – 20h00 – Auditorium du CMA5
Audition Théâtre – Classe de Stéphanie Farison
Mercredi 4 février – 19h30 – Mairie du 5e – Salle des Fêtes
Concert des Orchestres Pierre Boutillier
Jeudi 5 février – 18h00 – Auditorium du CMA5
EnsembleS ! Musique de Chambre
Vendredi 6 février – 19h00 – Centre Arras
EnsembleS ! Musique de Chambre
Samedi 7 février – 17h00 – Auditorium du CMA5
EnsembleS ! Musique de Chambre
Mardi 10 février – 20h00 – Auditorium du CMA5
Audition Piano. Classe de Danièle Ghiandai
Jeudi 12 février – 18h30 – Auditorium du CMA5
Audition Piano. Classe de Frédéric Lagarde
Vendredi 13 février – 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
Scène ouverte
Vendredi 13 février – 20h30 – Auditorium du CMA5
Audition Flûte traversière. Classe de Cécile Metzger
Samedi 14 février – 17h00 – Auditorium du CMA5
Audition croisée Chant et Piano
Lundi 16 février – 19h00 – CMA5 – salle Debussy
Audition de poche Guitare. Classe de Véronique Guivier Rinaldo
Mardi 17 février – 20h00 – Auditorium du CMA5
Musique de chambre
Jeudi 19 février – 18h00 – CMA5 – Auditorium du CMA5
Audition Violon. Classe de Anna Maria Barbara
Vendredi 20 février – 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras
Audition Alto. Classes de Soazic Le Cornec et Delphine Blanc
Vendredi 20 février – 20h00 – Eglise Américaine
Musique de Chambre avec Orgue. Classe de Françoise Dornier
Vendredi 20 février – 20h30 – Auditorium du CMA5
Audition Piano Classe d’ Alessandro Candini
Samedi 21 février – 16h30 – Auditorium du CMA5
Musique de chambre
JANVIER 2026 (Du 13 au 31 janvier)
Vendredi 16 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5
Les Rendez-vous de l’Impro
Samedi 17 janvier
– 14h00 – Péniche Le Son de la Terre
Ateliers Jazz et JAM – Ateliers de David Patrois et Johan Renard
Jam session du département Jazz à la Péniche le Son – Ville de Paris
– 18h30 – Conservatoire Gabriel Fauré
Concert de Jazz
Mardi 20 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5
Scène ouverte
Mercredi 21 janvier – 14h00 – Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)
Congrès International de l’Alto
Jeudi 22 Janvier – 19h30 – Auditorium
Conférence dansée
Conférence Dansée » Donnez vie au geste » – Ville de Paris
Jeudi 22 janvier – 19h00 – Mairie du 5e (Agora)
Nuit de la Solidarité – Musique de chambre
Samedi 24 janvier – de 10h00 à 19h00 – Auditorium du CMA5
Journée Cordes Pincées – Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo
Mardi 27 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5
Scène ouverte
Jeudi 29 janvier – 18h00 – Auditorium du CMA5
Audition Violon – Classe de Christophe Pierre
Vendredi 30 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5
Audition Chant – Classe de Shigeko Hata
DECEMBRE 2025 (Du 2 au 20 décembre)
Mardi 2 décembre – 19h30 – MPAA St Germain
Ondes et papiers proposé par Antoine Guiziou et Eliot Calimez.
Classe de théâtre de Stéphanie Farison
Ondes et Papiers – Ville de Paris
Mercredi 3 décembre – 19h30 – Auditorium du conservatoire
Chorales, Ensemble vocal et direction de chœur
Direction : Laurence Esquieu et Sophie Chiu
Concert de Noël – Ville de Paris
Samedi 6 décembre – 15h00 – salle Couperin du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)
Audition de poche de Harpe
Classe de Marta Power
Mercredi 10 Décembre – 17h30 – Collège des Bernardins
Concert de Noël
Chœurs de la Filière voix et Ensemble Vocal.
Direction Sophie Chiu
Piano : Théodore Lambert
Concert de Noël – Ville de Paris
Mercredi 13 décembre – 11h30 et 12h00 – Auditorium CMA5
Chorales FM 1C1/1C2
Direction : Laurence Esquieu
Mardi 16 décembre – 20h00 – Auditorium CMA5
Audition Atelier Klezmer
Classe de Rémy Yulzari
Mercredi 17 décembre – 19h30 – Mairie du 5e
Hommage à Bizet
Concert des orchestres. Direction : Pierre Boutillier, Jean-Michel Despin et Céline Planes
Orchestre Symphonique. Direction : Sophie Chiu
Jeudi 18 décembre – 18h00 – Auditorium
Scène ouverte
Samedi 20 décembre – 17h00 – Temple de Pentemont, Paris 7
Concert de Noël
Classe d’orgue de Françoise Dornier
Concert de Noël – Ville de Paris
Samedi 20 décembre – 17h00 – Auditorium du CMA5
Audition de clarinette
Classe de Frédérique Moine
NOVEMBRE 2025 (Du 26 au 29 novembre)
Mercredi 26 novembre – 20h00 – Mairie du 5e
1925 Promenade parisienne
Samedi 29 novembre – 17h00 – Auditorium CMA5
Scène ouverte
Agenda Culturel du 26 novembre 2025 au 18 Avril 2026.
Du mercredi 26 novembre 2025 au lundi 31 août 2026 :
gratuit
Entrée Libre et Gratuite dans la limite des places disponibles.
Attention certains événements même gratuits peuvent toutefois nécessiter une réservation via une billetterie en ligne (précisée, ce cas échéant).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T01:00:00+01:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
conservatoire5@paris.fr