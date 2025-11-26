Agenda Culturel du Conservatoire Gabriel Fauré

Retrouvez les événements, spectacles et temps forts du Conservatoire Gabriel Fauré

Chaque année le Conservatoire Gabriel Fauré vous offre une programmation de spectacle de musique, chant, théâtre et danse.

L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Agenda culturel Novembre 2025 – Avril 2026

JUIN 2026 (du 2 au 27 juin) Mardi 2 Juin 19h45 – Auditorium du CMA5

THÉÀTRE : PARCOURS DECOUVERTE

Alice au pays des Merveilles de Lewis Carroll

Classes de Magali Song et Martin Selze



Mardi 2 Juin 18h00 – Bibliothèque des Littératures Policières

LECTURE / CONCERT

Classes du département Jazz

48/50, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris



Mercredi 3 juin 17h30 – 21h30 – Auditorium du CMA5

MASTER CLASS : GLENN FERRIS Jeudi 4 juin 18h00 – Auditorium du CMA5

AUDITION : GUITARE

Classe de Véronique Guivier Rinaldo Jeudi 4 juin 20h00 – Auditorium du CMA13

CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C

Direction : Pierre Boutillier

67, avenue Edison, 75013 – Paris Vendredi 5 juin 20h30 – Auditorium du CMA5

LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO Samedi 6 juin 14h00 à 16h00 – Péniche Le Son de la Terre

JAM SESSION

Classe de Véronique Guivier Rinaldo

2, port de Montebello – 75005 Paris Samedi 6 juin 17h00 – Centre Paris Anim’ Arras

AUDITION : PIANO

Classe de Laurence Feltz

48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris Samedi 6 juin 17h00 – Centre Paris Anim’ Arras

AUDITION : PIANO

Classe de Laurence Feltz

48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris Samedi 6 juin 19h00 – 02h00 – Auditorium du CMA5

NUIT BLANCHE

Installation Jisoo YOO Mardi 9 juin 19h30 – MPAA Saint-Germain

THÉÂTRE : LE REVIZORClasse de Stéphanie Farison et Atelier Masque de Magali Song

4, rue Félibien – 75006 Paris Mercredi 10 juin 19h30 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve

CONCERT DES ORCHESTRES

Direction : Pierre Boutillier et Jean-Michel Despin

21, place du Panthéon – 75005 Paris Jeudi 11 juin 20h00 – Auditorium du CMA5

SEMAINE DE LA DANSE

Vendredi 12 juin 19h00 et 20h00 – Auditorium du CMA5

SEMAINE DE LA DANSE Samedi 13 juin 11h00 – 16h00– Auditorium du CMA5

SEMAINE DE LA DANSE Mardi 16 juin 20h00 – 21h30– Auditorium du CMA5

MUSIQUE DE CHAMBRE

Mercredi 17 juin 19h00 – Salle Pierrotet de la Mairie du Ve

FÊTE DES CORDES

21, place du Panthéon – 75005 Paris Mercredi 17 juin 20h30 – Auditorium du CMA5

CEM : DIRECTION DE CHŒUR

Élèves De Sophie Chiu Vendredi 19 juin 15h00 à 16h30 – Auditorium du CMA5

TAP : CHORALES

Restitution publique Samedi 20 juin 17h00 – Salle Couperin du CMA5

AUDITION DE POCHE : HARPE

Classe de Marta Power Samedi 20 juin 16h00 – Centre Paris Anim’ Arras

SCÈNE OUVERTE

48, rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris Samedi 20 juin 15h00 – Salle Bach du CMA5

MASTER CLASS : GLENN FERRIS Dimanche 21 juin 14 h00 à 18h00 – Église Saint-Louis-en-l’Isle

BACHATHLON

Participation de classe d’Orgue de Françoise Dornier

19 bis, rue Saint-Louis-en-l’Isle – 75004 Paris

Mercredi 24 juin 18h30 – Auditorium du CMA5

AUDITION : CHORALES

Classe de Laurence Esquieu Mercredi 24 juin 19h30 – Auditorium du CMA5

AUDITION : FILIÈRE VOIX ET ENSEMBLE VOCAL

Classe de Sophie Chiu

Jeudi 25 juin 19h00 – Auditorium du CMA5

AET / CET Jeudi 25 juin 20h00 – Auditorium du CMA13

CONCERT : ORCHESTRE D’HARMONIE 3C

Direction : Pierre Boutillier

67, avenue Edison, 75013 – Paris

Vendredi 26 juin 19h00– Auditorium du CMA5

CEM Vendredi 26 juin 18h00-20h00 – Auditorium du CMA5

THEATRE : INITIATION

Classe de Magali Song Samedi 27 juin 14h00 – 16h00 – Auditorium du CMA5

THEATRE : INITIATION

Classe de Martin Selze

AVRIL 2026 (du 9 au 18 avril)

Samedi 4 avril à 16h00 – Centre Paris Anim’ Arras

SCÈNE OUVERTE Samedi 4 avril à 17h30 – Auditorium du Conservatoire

CONCERT : CHANT CONTEMPORAIN

Master class de Marie Kobayashi

Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura

Piano : Sayat Zamann



Jeudi 9 avril 19h00 – Salle des Fêtes de la Mairie du Ve

CONCERT : MUSIQUE DE CHAMBRE

« 1926, Martinù-Ravel : Année de la modernité »

Shigeko Hata – Chant

Yua Souverbie – Flûte

Céline Planes – Violon

Christophe Beau – Violoncelle

Frédéric Lagarde – Piano



Du Vendredi 10 avril au 16 avril

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création



Vendredi 10 avril 18h30 – Bibliothèque des Littératures Policières (BILIPO)

MUSIQUE ET CRÉATION VISUELLE

En partenariat avec l’École Estienne

Classe de Stéphanie Farison



Vendredi 10 avril 20h30 – Auditorium du Conservatoire

LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création Samedi 11 avril 18h00 – Auditorium du Conservatoire

CONTE MUSICAL : ANNA PERENNA de Damien Charron

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Filière voix et Chorales FM

Classes de Shigeko Hata et Ami Nakamura

Direction : Sophie Chiu et Laurence Esquieu

Piano : Théodore Lambert

Onde Martenot : Natalie Forget

En partenariat avec la Fédération des enseignements artistiques Martenot



Dimanche 12 avril 19h00 – Auditorium du CMA5

CONCERT » MESSIAEN, les Couleurs de la Musique «

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Atelier des Feuillantines Lundi 13 avril 19h00 – Salle Debussy du CMA5

AUDITION DE POCHE : GUITARE – Classe de Véronique Guivier Rinaldo Mardi 14 avril 19h30 – Auditorium du CMA5

CONCERT TROMBONE

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Classe de Patrick Sabaton

Création d’Olivier Penard et de sa classe de composition

Classe de Trombone du CRD de Bourg- La- Reine

Classe d’écriture de Denis Chevalier Mercredi 15 Avril 19h00 – Auditorium du CMA5

CONCERTS CONFÉRENCE

CHANT / MAO / IRCAM

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

19h00 : Conférence de l’IRCAM

19h30 : Scène ouverte de Création : Chant, Piano et Cordes Jeudi 16 avril 18h30 – Auditorium du CMA5

MAO / DANSE CONTEMPORAINE

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

Classe de Composition de Stéphane Magnien et Atelier Chorégraphique de Christine Bonneton Jeudi 16 avril 19h00 – Bibliothèque Mohammed

Arkoun

THÉÂTRE : LECTURE

Festival POC ! – Portes Ouvertes sur la Création

« Anatomie d’un suicide » de Alice Birch

Classe de Stéphanie Farison



Vendredi 17 avril 19h00 – Auditorium du CMA5

« Classique ou Contemporaine? »

CONFÉRENCE DANSÉE POUR LES 1C1

Présentée par Vincent Lenfant

Classes de Jeanne François et Lila Abdelmoumène Samedi 18 avril 18h00 – Auditorium du CMA5

CONCERT

« Bach, de une à cinq voix »

Classes de Françoise Dornier, Marta Power, Aurèle Gerin, Évelina Borbei, Danièle Ghiandai et Laurence Feltz

MARS 2026 (du 9 au 31 mars) Jeudi 12 mars 19h00 – Agora Jacqueline de Romilly de la Mairie du Ve

Concert : Musique de Chambre « Hommage à Bizet »

Emmanuelle Isenmann et Shigeko Hata – Chant

Marta Power – Harpe

Évelina Borbei – Piano



Vendredi 13 mars 20h30 – Auditorium du Conservatoire

LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO Vendredi 20 mars 20h30 – Auditorium du CMA5

ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ



Samedi 21mars 18h30 – Salle Collet du CMA6 –

ORCHESTRE SYMPHONIQUE JAZZ Samedi 21 mars 19h00 – Auditorium du CMA5

AUDITION : HARPE – Classe de Marta Power Mercredi 25 mars 20h00 – MPAA Saint-Germain

SPECTACLE DE DANSE

CLASSIQUE / CONTEMPORAINE / CARACTÈRE CYCLE III

Classes de Laure Daugé, Christine Bonneton, Lila Abdelmoumène et Elsa Bousquet

Percussions : Karim Touré



Vendredi 27 mars 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras

AUDITION : VIOLON – Classe de Christophe Boulier Lundi 30 mars 19h00 – Salle Debussy du CMA5

AUDITION DE POCHE : GUITARE – Classe de Véronique Guivier Rinaldo Lundi 30 mars 19h00 – Salle Couperin du CMA5

AUDITION DE POCHE : CONTREBASSE – Classe de Rémy Yulzari

FÉVRIER 2026 (du 3 au 20 février) Mardi 3 février – 20h00 – Auditorium du CMA5

Audition Théâtre – Classe de Stéphanie Farison Mercredi 4 février – 19h30 – Mairie du 5e – Salle des Fêtes

Concert des Orchestres Pierre Boutillier Jeudi 5 février – 18h00 – Auditorium du CMA5

EnsembleS ! Musique de Chambre Vendredi 6 février – 19h00 – Centre Arras

EnsembleS ! Musique de Chambre Samedi 7 février – 17h00 – Auditorium du CMA5

EnsembleS ! Musique de Chambre Mardi 10 février – 20h00 – Auditorium du CMA5

Audition Piano. Classe de Danièle Ghiandai Jeudi 12 février – 18h30 – Auditorium du CMA5

Audition Piano. Classe de Frédéric Lagarde Vendredi 13 février – 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras

Scène ouverte Vendredi 13 février – 20h30 – Auditorium du CMA5

Audition Flûte traversière. Classe de Cécile Metzger Samedi 14 février – 17h00 – Auditorium du CMA5

Audition croisée Chant et Piano Lundi 16 février – 19h00 – CMA5 – salle Debussy

Audition de poche Guitare. Classe de Véronique Guivier Rinaldo Mardi 17 février – 20h00 – Auditorium du CMA5

Musique de chambre Jeudi 19 février – 18h00 – CMA5 – Auditorium du CMA5

Audition Violon. Classe de Anna Maria Barbara Vendredi 20 février – 19h00 – Centre Paris Anim’ Arras

Audition Alto. Classes de Soazic Le Cornec et Delphine Blanc Vendredi 20 février – 20h00 – Eglise Américaine

Musique de Chambre avec Orgue. Classe de Françoise Dornier Vendredi 20 février – 20h30 – Auditorium du CMA5

Audition Piano Classe d’ Alessandro Candini Samedi 21 février – 16h30 – Auditorium du CMA5

Musique de chambre

JANVIER 2026 (Du 13 au 31 janvier) Vendredi 16 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5

Les Rendez-vous de l’Impro Samedi 17 janvier

– 14h00 – Péniche Le Son de la Terre

Ateliers Jazz et JAM – Ateliers de David Patrois et Johan Renard

Jam session du département Jazz à la Péniche le Son – Ville de Paris – 18h30 – Conservatoire Gabriel Fauré

Concert de Jazz Mardi 20 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5

Scène ouverte Mercredi 21 janvier – 14h00 – Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD)

Congrès International de l’Alto Jeudi 22 Janvier – 19h30 – Auditorium

Conférence dansée

Conférence Dansée » Donnez vie au geste » – Ville de Paris Jeudi 22 janvier – 19h00 – Mairie du 5e (Agora)

Nuit de la Solidarité – Musique de chambre Samedi 24 janvier – de 10h00 à 19h00 – Auditorium du CMA5

Journée Cordes Pincées – Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo Mardi 27 janvier – 20h00 – Auditorium du CMA5

Scène ouverte Jeudi 29 janvier – 18h00 – Auditorium du CMA5

Audition Violon – Classe de Christophe Pierre Vendredi 30 janvier – 20h30 – Auditorium du CMA5

Audition Chant – Classe de Shigeko Hata

DECEMBRE 2025 (Du 2 au 20 décembre) Mardi 2 décembre – 19h30 – MPAA St Germain

Ondes et papiers proposé par Antoine Guiziou et Eliot Calimez.

Classe de théâtre de Stéphanie Farison

Ondes et Papiers – Ville de Paris Mercredi 3 décembre – 19h30 – Auditorium du conservatoire

Chorales, Ensemble vocal et direction de chœur

Direction : Laurence Esquieu et Sophie Chiu

Concert de Noël – Ville de Paris Samedi 6 décembre – 15h00 – salle Couperin du Conservatoire Gabriel Fauré (CMA5)

Audition de poche de Harpe

Classe de Marta Power Mercredi 10 Décembre – 17h30 – Collège des Bernardins

Concert de Noël

Chœurs de la Filière voix et Ensemble Vocal.

Direction Sophie Chiu

Piano : Théodore Lambert

Concert de Noël – Ville de Paris Mercredi 13 décembre – 11h30 et 12h00 – Auditorium CMA5

Chorales FM 1C1/1C2

Direction : Laurence Esquieu Mardi 16 décembre – 20h00 – Auditorium CMA5

Audition Atelier Klezmer

Classe de Rémy Yulzari Mercredi 17 décembre – 19h30 – Mairie du 5e

Hommage à Bizet

Concert des orchestres. Direction : Pierre Boutillier, Jean-Michel Despin et Céline Planes

Orchestre Symphonique. Direction : Sophie Chiu Jeudi 18 décembre – 18h00 – Auditorium

Scène ouverte Samedi 20 décembre – 17h00 – Temple de Pentemont, Paris 7

Concert de Noël

Classe d’orgue de Françoise Dornier

Concert de Noël – Ville de Paris Samedi 20 décembre – 17h00 – Auditorium du CMA5

Audition de clarinette

Classe de Frédérique Moine

NOVEMBRE 2025 (Du 26 au 29 novembre) Mercredi 26 novembre – 20h00 – Mairie du 5e

1925 Promenade parisienne Samedi 29 novembre – 17h00 – Auditorium CMA5

Scène ouverte

Agenda Culturel du 26 novembre 2025 au 18 Avril 2026.

Du mercredi 26 novembre 2025 au lundi 31 août 2026 :

gratuit

Entrée Libre et Gratuite dans la limite des places disponibles.

Attention certains événements même gratuits peuvent toutefois nécessiter une réservation via une billetterie en ligne (précisée, ce cas échéant).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T01:00:00+01:00

fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



conservatoire5@paris.fr



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