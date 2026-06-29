Agent d’un Jour Le Pin-au-Haras
mercredi 22 juillet 2026 · Le Pin-au-Haras
Informations pratiques
Le Pin-au-Haras
Agent d’un Jour
Le Pin-au-Haras Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-23 2026-09-12 2026-09-13 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-31 2026-11-01
Passionné d’équitation ou simplement amoureux des chevaux ? Plongez dans l’univers d’un métier de passion en partageant, le temps d’une matinée, le quotidien d’un agent du Haras du Pin. Au programme soins aux chevaux, entretien des boxes, distribution des rations, mener un attelage, monter un percheron et travailler un cheval de spectacle en liberté.
Réservation obligatoire.
Conditions requises
– le participant doit être âgé de 14 ans minimum.
– pour des raisons de responsabilités, la présence d’un adulte est obligatoire pour accompagner l’enfant mineur
Si le participant souhaite monter à cheval, il doit présenter sa licence FFE en cours de validité et indiquer son niveau d’équitation. .
Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68 info@harasnationaldupin.fr
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English : Agent d’un Jour
L’événement Agent d’un Jour Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-06-24 par Haras national du Pin
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