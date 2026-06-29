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AGENDA · Le Pin-au-Haras

Agent d’un Jour Le Pin-au-Haras

mercredi 22 juillet 2026 · Le Pin-au-Haras

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
61310 Le Pin-au-Haras
Département
Orne
Tarif

Le Pin-au-Haras

Agent d’un Jour

Le Pin-au-Haras Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 08:30:00
fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-23 2026-09-12 2026-09-13 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-28 2026-10-29 2026-10-31 2026-11-01

Passionné d’équitation ou simplement amoureux des chevaux ? Plongez dans l’univers d’un métier de passion en partageant, le temps d’une matinée, le quotidien d’un agent du Haras du Pin. Au programme soins aux chevaux, entretien des boxes, distribution des rations, mener un attelage, monter un percheron et travailler un cheval de spectacle en liberté.

Réservation obligatoire.

Conditions requises
– le participant doit être âgé de 14 ans minimum.
– pour des raisons de responsabilités, la présence d’un adulte est obligatoire pour accompagner l’enfant mineur
Si le participant souhaite monter à cheval, il doit présenter sa licence FFE en cours de validité et indiquer son niveau d’équitation.   .

Le Pin-au-Haras 61310 Orne Normandie +33 2 33 36 68 68  info@harasnationaldupin.fr

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English : Agent d’un Jour

L’événement Agent d’un Jour Le Pin-au-Haras a été mis à jour le 2026-06-24 par Haras national du Pin

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